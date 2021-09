Kom i «Hytta-stemning» med disse dokumentarene

Neste helg slippes andre sesong av vinterens storsuksess på VGTV, «Ikke lov å le på hytta». Lad opp til humorserien nå med våre mest underholdende dokumentarfilmer og -serier.

Hans Andreas Fay

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Når denne artikkelen publiseres er det kun én uke til Norges morsomste realityserie slipper sin andre sesong. «Ikke lov å le på hytta» er endelig tilbake på VGTV 17. september, og da også med en internasjonal superstjerne som en del av casten.

Vi som jobber med dokumentarfilm på VG gleder oss stort til ny sesong. For å korte ned ventetiden for deg som teller ned til på «Ikke lov å le på hytta» har vi plukket fram et nøye utvalg av dokumentarfilmer og -serier som vi tror passer akkurat for deg.

Vi må selvsagt starte med nevnte internasjonale superstjerne: Magnus Carlsen. Sjakkgeniet er med i årets sesong av humorrealityserien, og er kanskje for mange en outsider til å vinne.

Dokumentaren om ham, «Magnus», er historien om annerledesgutten som valgte å gå sin egen vei og ble verdensmester i sjakk bare 22 år gammel. Filmen følger ham tett i alle avgjørende øyeblikk fra han gjør sine første sjakktrekk, til han vinner verdensmesterskapet i Chennai i 2013.

I «The Comedy Store» møter vi verdens aller beste komikere. Det må være den optimale måten å lade opp til «Ikke lov å le på hytta» på.

Vi blir i dokumentarserien med i kulissene til den snart 50 år gamle legendariske klubben «The Comedy Store», hvor stjerner som Jim Carrey, Dave Chapelle, Louis C.K., Whoopi Goldberg, Jay Leno, David Letterman, Robin Williams, Sarah Silverman, Eddie Murphy, Richard Pryor, Joe Rogan, Bill Burr, Martin Lawrence, Chevy Chase og Jerry Seinfeld har stått. For å nevne noen.

Klovner er jo først og fremst ment for å være morsomme, men en stadig voksende andel av dem insisterer imidlertid også på å være skikkelig skumle.

En Youtube-video med en klovn som plutselig kryper frem fra under senga til et sovende barn, setter fyr på internett. Kort tid etter dukker det opp et telefonnummer man kan nå klovnen på. Internett går av hengslene igjen. Det ingen tilsynelatende vet, er hvem denne figuren egentlig er. Møt «Wrinkles the Clown» - en latterlig figur eller ditt neste mareritt?

Underholdningens definitive hjemland er USA, og det er også der det virker som at de trykker hardest på gasspedalen. Alt er større, villere og mer... nakent. I «Red, White & Wasted» blir vi kjent med fenomenet «mudding». Sprit, nakenhet, monstertrucker og galskap. Sørstatsflaggene vaier og Trump-ropene går taktfast. Er muddingmiljøet i ferd med å komme helt ut av kontroll?

Om du ikke har fått nok dokumentar ennå, får vi vel bare fortsette å trekke frem flere av våre beste og villeste historier:

«Seeds of Deceit»

Jan Karbaat var Nederlands mest kjente fertilitetslege, men han holdt på en stor og sjokkerende hemmelighet. Kvinnene som ble befruktet, ble løyet til om hvem som egentlig var donoren. Se dokumentarserien om sædskandalen som rystet verden.

«I, Pastafari: A Flying Spaghetti Monster Story»

Pastafarianere verden rundt har dørslag på hodet og hevder de tilber et spaghettimonster. Deres «The Church of the Flying Spaghetti Monster» skal være verdens raskest voksende religion, og de stiller et viktig spørsmål: Bør religiøse ha flere rettigheter enn ikke-religiøse?

«You Cannot Kill David Arquette»

Hollywood-stjernen David Arquette ble kjent som ‘den mest forhatte mannen innen wrestling’ etter at han på kontroversielt vis vant WCW-tittelen i 2000. Nå vil den omstridte stjernen tilbake i ringen for å vise at han hører hjemme i idretten han elsker.

«We Are The Thousand»

Hvordan kan en «vanlig mann i gata» få oppmerksomheten til frontfiguren i Foo Fighters, Dave Grohl? Ved selv å lage verdenshistoriens største band, selvsagt!

«The Russian Five»

Mot slutten av 80-tallet var hockeystormakten Detroit Red Wings inne i en av sine verste perioder i klubbens eksistens. Med ny eier kom en ny og svært kontroversiell plan: De ville rekruttere de største stjernene fra Sovjetunionen, USAs bitre fiende gjennom den kalde krigen. Men kunne KGB og sovjetiske myndigheter hindre overgangene? Og ville russerne virkelig klare å hjelpe laget til å begynne å vinne igjen?

«A Glitch in the Matrix»

Enkelte hevder at vi lever i en simulert virkelighet, og at du og jeg egentlig ikke eksisterer i fysisk form. Lar du deg overbevise? Denne bisarre og provoserende dokumentaren deler både kritikere og folk, og har blitt hyllet og slaktet. Både filmens tematikk og visuelle språk er komplekst, grensesprengende og abstrakt.