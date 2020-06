VIL FORLENGE AVTALE: TV2 ha nå tilbudt Telia en forlengelse av avtalen i seks måneder på samme vilkår som i dag i et forsøk på å finne en løsning på konflikten med , et tilbud som står til neste uke, opplyser Sarah Willand, kommunikasjonsdirektør i TV 2 Foto: Eivind Senneset

Ingen enighet mellom TV 2 og Telia i TV-konflikten

Sarah Willand, kommunikasjonsdirektør i TV 2 sier til VG at kanalen er svært intereressert i å komme til en løsning i konflikten med Telia/Get. Likevel fortsetter ordkrigen.

Oppdatert nå nettopp

- Det er en ny situasjon for oss at også hovedkanalen vår er tatt av lufta, sier Willand.

Nesten en halv million nordmenn mistet TV2s kanaler i helgen da Telia-eide Get og TV2 ikke klarte å komme til enighet om en ny avtale.

TV2 ha nå tilbudt Telia en forlengelse av avtalen i seks måneder på samme vilkår som i dag, et tilbud som står til neste uke, skriver de i en epost.

– Det er en fordel å snakke under roligere omstendigheter og vi håper at en slik forlengelse skal gi oss rom til å komme til enighet. Vi ønsker ikke at våre seere skal bli skadelidende. Dette er spesielt viktig i en tid hvor dramatiske nyhetssaker skaper et stort informasjonsbehov. Mange Get-kunder har heller ikke noe alternativ dersom de ønsker å se TV 2 eller Nyhetskanalen sier Willand til VG.

Hun legger ikke skjul på at konflikten med Telia og GET kommer i en allerede utfordrende situasjon for TV 2.

– Alle mediebedrifter, også TV 2 har stått i en ekstraordinær situasjon som en følge av corona-krisen. For vårt vedkommende er det hverken EM i fotball eller Tour de France som planlagt. Det er for tidlig å si noe om tapte inntekter, men vi lanserer mye godt innhold fremover som vi mener skal gjøre at vi klarer oss godt gjennom sommeren, sier Willand videre.

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia bekrefter i en SMS at Telia akkurat har fått et nytt tilbud fra TV2.

– Vi sitter nå og går igjennom det, og vil gi en rask tilbakemelding til TV2. Ingen parter er tjent med at vi ikke kommer til enighet fortest mulig, skriver han.

– Hvordan vurderer dere tilbudet fra TV 2 og tror dere at det er lettere å komme til enighet under roligere omstendigheter?

– Vi har hele tiden sagt at vi er opptatt av våre kunders valgmuligheter og at de ikke skal måtte betale mye mer for mindre innhold, svarer Lunde på SMS til VG.

Dette er en påstand som TV 2 og Sarah Willand reagerer på:

– TV 2 bruker mer penger på innhold enn noen gang. Prisen for innhold øker. Det kan vi dokumentere, og det vet Lunde godt. Det sendes mer innhold og nyhetssatsingen har aldri vært større. På toppen av det hele går Nyhetskanalen fram, noe som også gjenspeiler seg i tillitsundersøkelsen til Medietilsynet denne våren der TV 2 ligger på en solid andreplass etter NRK, og er det mediehuset med størst vekst i perioden. Akkurat her må jeg si at Lunde ikke vet hva han snakker om, sier Willand til VG.

I en ny SMS til VG svarer Henning Lunde følgende:

– Faktum er at prisen vi betaler til TV 2 har doblet seg på fire år. I samme periode har TV 2s kostnader til innholdsproduksjon ikke økt når man ser på regnskapene deres. Ingen ting hadde vært bedre enn at TV 2 satset mer på egen innholdsproduksjon - ikke minst styrket nyhetssatsingen. Da ville våre kunder sett mer på TV 2, men tallene er dessverre helt entydige. Seertallene går nedover, skriver Lunde.

I mars ble det forøvrig brudd i forhandlinger mellom Telia og Discovery også. Få dager senere kom partene til enighet.

Publisert: 03.06.20 kl. 11:20 Oppdatert: 03.06.20 kl. 13:36

