KLAR FOR «71 GRADER NORD»: Bak fra venstre: alpinist Hedvig Wessel, tidligere håndballspiller Mia Hundvin, fitnessmodell og influenser Maren Turmo, artist Pål Tøien alias OnklP, TV-kokk Lise Finckenhagen, artist og programleder Atle Pettersen. Foran fra venstre: skiløper Øystein «Pølsa» Pettersen, programleder Jon Almaas, tidligere ishockeyspiller og VGTV-profil Erik Follestad, Melina Johnsen fra Ex on the Beach. Foto: Matti Bernitz

En av disse blir Norges tøffeste kjendis

I dag går startskuddet for innspillingen av neste års «71 grader nord». TV-personligheter, artister, tidligere idrettsstjerner, en «Ex on the Beach-deltager», en influenser og en kjendiskokk skal kjempe om tittelen «Norges tøffeste kjendis 2020»

For mindre enn 10 minutter siden







Neste vår får du se på hvordan det går med disse ti:

Programleder Jon Almaas

Tidligere ishockeyspiller og VGTV-profil Erik Follestad

Tidligere håndballspiller Mia Hundvin

Artist Pål Tøien alias OnklP

Melina Johnsen, kjent fra første sesong av «Ex on the Beach»

Artist og programleder Atle Pettersen

Tidligere skiløper Øystein «Pølsa» Pettersen

Fitnessmodell og influenser Maren Turmo

Alpinist Hedvig Wessel

Kokk Lise Finckenhagen

les også TV-klare Thomas Alsgaard: Har hatt sosial angst siden barndommen

– Vi er veldig fornøyed med å ha samlet et så fint knippe kjendiser, det er en svært spennende miks som skal på tur. I kjent 71 grader nord-stil vil de skubbes ut av komfortsonen og få bryne seg på ekstremøvelser de må løse både som lag og individuelt. Når så mange sterke karakterer med høyst ulik bakgrunn sendes ut på harde prøvelser sammen, vet vi aldri helt hva som vil skje. Det pleier det å bli god TV av, sier programdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Eivind Landsverk.

KJENDISKOKK: – Jeg er alt annet enn en villmarkens datter, sier kokken Lise Finckenhagen som har som motto at «innsats slår talent». Her med programleder Tom Stiansen. Foto: Matti Bernitz

– Alt jeg har av tanker akkurat nå er bare en berg- og dalbane. Jeg er alt annet enn en villmarkens datter, men jeg gleder meg veldig og håper at jeg klarer å klore meg fast lenge nok til at jeg får med meg noen skikkelig spektakulære og eventyrlige opplevelser, sier Lise Finckenhagen til VG.

les også Guro Fostervold Tvedten om den vanskelige tiden: – Jeg var ikke lenger bra nok for noen

Kjendiskokken, som blant annet er kjent fra VGs spalter og godt.no, tenker at hun har et annet forhold til denne typen fysisk aktivitet enn for eksempel de tidligere idrettsstjernene som hun nå skal konkurrere mot.

– Jeg føler meg som en kryssing av Forrest Gump og en i overkant naiv Pippi Langstrømpe. Dette har jeg lyst til og jeg har en spontanitet i meg. Men denne typen fysiske utfordringer har jeg ikke vært ute for tidligere. Ikke har jeg sovet i telt på 30 år, heller. Men jeg tror at jeg kan ta med meg noen erfaringer jeg gjorde da jeg jobbet som kokk på restaurant. Der kreves det disiplin. Det går fort, man må holde fokus når det koker rundt øra på deg og det er ikke tid til lange samtaler, sier Finckenhagen.

les også «Charter-Svein» levde i et smertehelvete: Slik lever jeg med artrose

Det er bare ett eneste realityprogram tidligere «Nytt på nytt»-programleder Jon Almaas kan tenke seg å være med på, og det er «71 grader nord». Akkurat det fortalte han til Niklas Baarli som ble nummer tre årets «71 grader nord». Men det han ikke viste var at samtalen ble overhørt av noen i produksjonsselskapet som står bak programmet.

To dager etterpå fikk han en telefon.

les også Sandra Lyng: – De fikk meg til å føle meg som en dårlig mor

– Da fanget bordet, samtidig som det passet godt rent tidsmessig også all den stund jeg ikke skal på lufta med «Praktisk info» denne høsten. Først tenkte jeg at dette kom til å bli easy match. Dette skal jeg vinne. Men nå har jeg vært der at jeg tror jeg ryker ut med en gang. Særlig etter at jeg skjønte hvem jeg skulle konkurrere mot. Dette blir jo det reneste «Mesternes mester» med masse idrettsfolk på rundt 30 som akkurat har lagt opp. Så jeg går for alle som er 50 pluss med stiv rygg og kink i nakken, sier en spøkefull Jon Almaas.

les også Jon Almaas: Livet etter NRK

Han forteller at han er godt trent og kan gå lenge og langt.

– Men jeg er jo ikke rask og ikke eksplosiv. Så jeg tror at en del konkurranser kan bli veldig skumle. Det jeg frykter mest er å måtte henge etter armene over vann. Det kommer jeg ikke til å klare lenge. Bortsett fra det gleder jeg meg til alt. Og jeg blir styrket av å se at alle andre er nervøse. Til og med «Pølsa» Pettersen. Han kan ikke kart og kompass. Vi har alle våre svakheter, sier Jon Almaas.

For sin egen del har han måttet trene på å gå med tung sekk i sommer.

– Jeg endte opp med gnagsår på hofta og vondt i korsryggen. Det blir en utfordring. Jeg er jo en knokkelhaug, så jeg må ta mine forholdsregler, sier Jon Almaas.

les også Maren (19) droppet skolen – vil være influenser på heltid

Årets yngste deltager er den 20 år gamle fitness modellen og influenseren Maren Turmo. I dag må hun forberede sine mange hundre tusen følgere på Instagram, Snap og YouTube om at hun kommer til å bli borte en hel måned. Ingen nye oppdateringer.

ÅRETS YNGSTE: – Drivkraften min er å gjøre noe som egentlig er veldig ubehagelig. Noe man egentlig ikke har lyst til og presse seg selv til å gjøre det. Og ikke minst den mestringsfølelsen man får etterpå, sier fitnessmodell og influenser Maren Turmo (20). Her sammen med veteran-programleder Tom Stiansen Foto: Matti Bernitz

– For uansett hvordan det går – om jeg må forlate konkurransen underveis, har jeg ikke anledning til å være på sosiale medier før konkurransen er over. Men jeg tror det skal bli godt å ta en pause – og jeg er ikke redd for å miste følgere, sier Maren Turmo til VG.

les også Influenser Maren Turmo (20): – Jeg var helt knust. Jeg måtte komme meg bort

Nå gleder hun seg aller mest til å være med i «71 grader nord» – og kampen for å bli «Norges tøffeste kjendis».

– Drivkraften min er å gjøre noe som egentlig er veldig ubehagelig. Noe man egentlig ikke har lyst til og presse seg selv til å gjøre det. Og ikke minst den mestringsfølelsen man får etterpå. Samtidig gruer jeg meg til noen situasjoner også, situasjoner som er skumle. Jeg har stor respekt for vann. Høyder er jeg ikke så redd for, sier Maren Turmo.

Tidligere vinnere er Harald Martin Brattbakk, Pål Anders Ullevålsæter, Didrik Solli-Tangen, Christer Basma, Olaf Tufte, Bjørn-Einar Romøren, Anders Jacobsen, Ole Martin Årst, Marthe Kristoffersen og nå sist Thomas Alsgaard.

Programmet sendes på TVNorge og Dplay våren 2020.

Publisert: 28.08.19 kl. 08:08