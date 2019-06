«THE MONTEREY 5»: Foto: HBO Nordic

TV-anmeldelse «Big Little Lies» sesong 2: Løgner – og de løgnaktige løgnerne som må leve med dem

Tidenes mest eksklusive såpeopera blir enda mer eksklusiv – og såpete.

«Big Little Lies»

Amerikansk TV-drama i syv deler, premiere på HBO Nordic 10. juni

Manus: David E. Kelly, basert på en roman av Liane Moriarty

Regi: Andrea Arnold

Med: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Meryl Streep, Zoë Kravitz

Undertegnede var ikke blant de som anså den første sesongen av «Big Little Lies» som noe slags mesterverk. Jeg opplevde flashback-fortellerteknikken og de snakkende bygdedyr-hodene som effektsøkende, og følte at 1/7 av spilletiden besto av rike, vakre mennesker som stirret megetsigende ut på Stillehavet fra verandaene i de dyre boligene sine.

Men jeg skal gladelig innrømme at serien, etter en seig start, jobbet seg opp mot en både tilfredsstillende søsterlig og svært tidsriktig slutt. Og at den var usedvanlig godt spilt. Av superstjernene i dens midte, men også de unge skuespillerne som gestaltet barna deres.

«Big Little Lies» var det amerikanerne kaller en «limited series» – en TV-serie med en slutt, i dette tilfellet basert på et litterært forelegg, nærmere bestemt Liane Moriartys roman fra 2014.

Saken er imidlertid denne: Å avslutte noe som tjener penger strider mot all fornuft i amerikansk TV-produksjon. Slutte med noe som er lønnsomt? Ideen er absurd, uansett om historien er ferdig fortalt allerede eller ikke (se også: «The Handmaid’s Tale»).

Derfor, ut fra intet: «Big Little Lies» sesong 2! Fremdeles forfattet av serieskaperen David E. Kelly (en luksussåpe-produsent med blant annet «Ally McBeal» og «Chicago Hope» på rullebladet), og «basert på karakterene» fra den opprinnelige romanen.

Regissøren er ny. Britiske Andrea Arnold har tatt over for canadiske Jean-Marc Vallée, men har – dømt ut i fra de tre første episodene – ikke oppdatert det visuelle uttrykket nevneverdig. Snakkehodene er heldigvis borte. Men «Big Little Lies» er fremdeles en serie som er helt usedvanlig opptatt av flashbacks og rike, vakre mennesker som stirrer megetsigende ut på Stillehavet fra verandaene i de dyre boligene sine.

Foreldet spoiler alert: Sesong 1 kulminerte med at Madeline (Witherspoon), Jane (Woodley), Renata (Dern), Bonnie (Kravtiz) og Celeste (Kidman) kvittet seg med sistnevntes voldelige husbond, Perry (Alexander Skarsgård, som fremdeles opptrer i tilbakeblikk), én gang for alle. Nå, i sesong 2, kalles de «The Monterey 5» på folkemunne.

Det var Bonnie som sto for det avgjørende dyttet. Men det er det ingen utenforstående som vet – enn så lenge. I sesong 2 er den tidligere så sprudlende yogainstruktøren ridd av samvittighetskvaler. Som om ikke det var nok, har hun dessuten besøk av sin engleskoleelev av en mor. Mannen hennes, Nathan (James Tupper), som er Madelines eks, vet ikke helt hva han skal gjøre.

Kvinnen som mistet/kvittet seg med sin mann, Celeste, er på sin side full av tvil og lengsel. Kanskje hun elsket bølla Perry, tross alt? Sexen hadde i alle fall noe for seg. Også Celeste har husbesøk. Nærmere bestemt av Mary Louise (Streep, selveste Meryl Streep), Perrys mor, som gjør stadige passiv-aggressive og Miss Marple-aktige forsøk på å renvaske sin avdøde sønns elendige navn og rykte.

Madeleine har gjort karriere som eiendomsmegler siden sist («Big Little Lies» er veldig opptatt av eiendom), og alenemammaen Jane har fått seg jobb på det lokale akvariet. (Hvordan en alenemamma med deltidsjobb hadde råd til å bo i riksmannsbyen Monterey var det største mysteriet i sesong 1).

Renata er seg selv lik, bare verre: Hun er «Big Little Lies»’ store Tårnfrid-figur, en kvinne som fullt og fast mener at hele verden bør, må og skal danse etter hennes pipe. Hun får seg en kraftig smell i løpet av de første episodene. Det er selvfølgelig ikke hennes feil. Det er mannen hennes, Gordon (Jeffrey Nordling), som har føkka opp.

Apropos det: Mennene i «Big Little Lies» er ikke stort å skryte av, egentlig. De er stort sett enten psykopatiske (Perry), sleske (Gordon), utpreget enkle (Nathan) eller dønn kjedelige (Ed, Madeleines nye mann, spilt av Adam Scott). Greit nok det. Det finnes plenty med TV-serier om interessante menn.

Frykten for at tvillingene til Celeste og sønnen til Jane skal ha arvet far Perrys voldelige genmateriale er fremdeles et sentralt spørsmål i sesong 2. Som ellers synes å smykke seg med en mild kapitalismekritikk. Det dreier seg en del om folk som har mye – ja, det meste – men likevel alltid vil ha mer, mer, mer. Mer perfekte unger. Fetere garderober og biler. Mer attraktive partnere. Boliger med enda bedre utsikt mot Stillehavet.

Det faktum at nesten alle i «Big Little Lies» er skamløse strebere – «wanters», som Mary Louise kaller dem – drevet av vulgær materialistisk hunger, gjør det ganske vanskelig å identifisere seg, enn si «heie på», disse menneskene. Det medfører også at stadig flere av dem havner i sofaen til byens strenge psykolog, ypperlig og ganske skremmende spilt av Robin Weigert. (Det må sies: Mye av psykologien i «Big Little Lies» oppleves av denne anmelder som ren ukeblad-bullshit).

Og sånn er det. Det er skuespillet som nok en gang redder «Big Little Lies». Jeg synes ikke at Streep – den mest respekterte av alle de særdeles respekterte skuespillerne i denne hurven – har fått spesielt godt materiale: Reaksjonær, snokete gammel dame-klisjeene kommer tett (Mary Louise er ingen #metoo-frontkjemper, for å si det slik). Men Kidman er fremdeles fremragende som en intelligent kvinne, gjort svak av destruktiv kjærlighet.

Det er ikke ofte vi ser et så tungt ensemble i det som i sitt hjertes hjerte er en usedvanlig eksklusiv såpe (nå med flere tårer! mer utroskap! mer bilkjøring i pillerus! flere samlivsbrudd! flere overhørte samtaler! flere smellende dører! kriser, kriser, kriser! intriger, intriger, intriger!).

Det er på grunn av skuespillerne at vi kommer til å følge serien til bunns i denne sesongen også. Selv om den føles grunnleggende overflødig.

