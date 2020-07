TV-TRIO: Abby Earl som Anna Bligh i «Et sted å høre til». Her omgitt av (t.v.) Aldo Mignone (i rollen som Gino Poletti) og David Berry (James Bligh). Foto: Foxtel/NRK

Privat drama for stjernen fra «Et sted å høre til»

Abby Earl (31) sliter voldsomt på TV-skjermen, men det er heller ikke lenge siden skuespilleren kunne puste ut etter det hun beskriver som en fryktelig tid.

TV-seerne kjenner henne som den frilynte rikmannsdatteren Anna i australske «Et sted å høre til», snakkisen som de siste ukene har lokket over 700.000 seere til NRK.

Gjennom seks sesonger fra 2013–2018 fikk australske seere følge det turbulente og dramatiske livet til familien Bligh og menneskene rundt dem. NRK serverer nå alle episodene på løpende bånd.

Det norske seere nok ikke vet, er at Abby Earls eget liv også har inneholdt en stor dose dramatikk den siste tiden. For åtte måneder siden ble hun mamma for første gang – til tvillinger.

Hun er heldig som fortsatt har dem begge.

I et intervju med Magzter i mai forteller Earl om sjokkdagen i fjor sommer da hun og forloveden, musiker og skribent Christopher Unwin (35), dro på ultralyd for første gang.

Ikke bare var det en stor overraskelse å få vite at det var to små i magen – den ene tvillingen var alvorlig syk.

– Det var et surrealistisk øyeblikk. Christopher så to små hoder før legen rakk å si noe. Christopher sa unnskyld til meg. Fordi han alltid har ønsket seg tvillinger, mente at han kanskje hadde tenkt så hardt på det at det virkelig skjedde. Jeg både lo og gråt, for det var så spesielt, forteller Earl.

PRIVAT: Abby Earl på en filmpremiere i Sydney i 2013. Foto: Tess Peni/REX / REX

Men så ble det brått stille i rommet, og paret innså at noe var galt. Ultralyden viste at det ene barnet hadde en komplikasjon med magen og ville trenge operasjon rett etter fødsel. Tilstanden var livstruende.

– Det var en vanskelig ettermiddag, forteller Earl.

I tiden som fulgte prøvde de vordende foreldrene å være positive, mens de levde med konstant bekymring. Terminen var 1. januar, men fødselen skjedde ved keisersnitt 25. november. Sønnene veide 2,3 og 2,5 kilo.

POPULÆRE: Staben i «Et sted å høre til (A Place To Call Home)», med bl.a. Marta Dusseldorp som Sarah, Brett Climo som George, Jenni Baird som Regina, Noni Hazlehurst som Elizabeth og Abby Earl som Anna. Foto: Foxtel/NRK

Ni uker tilbrakte Earl og de eneggede tvillingene Kofi Graham og Elyas Christopher på sykehuset. Kofi var hele denne tiden koblet til maskiner som hjalp å holde ham i live.

– Christopher og jeg følte det som om vi befant oss på en egen planet, mens resten av verden levde som normalt. Det var en fryktelig tid, innrømmer Earl.

I dag er tvillingene åtte måneder, og Kofi har det bra med gode prognoser for fremtiden.

– Legene sier at når han er fem år, vil vi ikke lenger tenke på at han var syk. Det var ikke noe genetisk, bare et avvik, og akkurat det er veldig rart og vanskelig for meg å skjønne, sier Earl.

Planen er å gifte seg så snart guttene er store nok til å kunne ta aktivt del i seremonien.

– Jeg kunne ikke stått i dette med noen annen enn Christopher. Ingen av oss kunne det. Derfor vet vi at vi er så riktige for hverandre, sier Earl om kjæresten gjennom tre år.

Earl startet karrieren som 16-åring, men har kun spilt i en kortfilm etter at «Et sted å høre til» la ned produksjonen i 2018.

Metoo-opplevelse

31-åringen, også en erfaren teaterskuespiller, har siden samme 2018 vært ambassadør for den nystartede australske organisasjonen NOW, som jobber for å avdekke og stoppe trakassering og undertrykkelse på arbeidsplassen.

Uten å nevne navn eller rolle, fortalte Earl til The Morning Bulletin for to år siden at hun selv hadde en vond opplevelse da hun var 28 år – altså på den tiden hun fortsatt spilte i «Et sted å høre til».

– Den dagen mistet jeg håpet, sier hun og forteller om en scene der hun skulle kysse en mye eldre mann.

– Motspilleren er en erfaren skuespiller, og jeg har så stor respekt for ham. Han er flott å jobbe med. Men så kom regissøren inn og sa: «Nei, nei, nei, ikke så fastlåst», før han snudde meg rundt, bøyde meg fremover og lot som om han hadde sex med meg.

Selv om hun fikk høre at det var en spøk, var det en stor ydmykelse foran både crew og skuespillere.

– Jeg ble veldig nervøs og gikk ut, men så måtte jeg tilbake å fullføre scenen.

Rollefiguren Anna Bligh fremstår på tross av alle prøvelsene som selvsikker og positiv – uansett hva som kommer hennes vei. I virkeligheten tok det lang tid før Earl ble trygg på seg selv. I mange år slet hun med et destruktivt syn på egen kropp og hadde et anstrengt forhold til mat.

– Det tok tid før jeg lærte å elske meg selv. Jeg hadde det tungt lenge, men kom etter hvert frem til at siden jeg tross alt har valgt å være i en bransje som først og fremst handler om hvordan vi ser ut, så måtte jeg skape fred med meg selv, uttalte hun til Daily Mail i 2014.

Nettopp rollen som sterke Anna, en forkjemper for kvinners rettigheter, hjalp skuespilleren til å få troen på seg selv.

