VENTER BARN: Når Tuva Fellman og Ronny Brede Aase legger ut på tur med Sommerbilen er hun gravid i sjette måned. – Det er godt for oss å reise sammen på et opplegg som dette. Jeg skjønner når Tuva blir sliten og da vet jeg hva hun trenger, sier Ronny Brede Aase. Foto: Terje Bringedal/VG

Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase: – Vi vet hva det blir, men vil holde det for oss selv

De har termin i begynnelsen av oktober. Samboerparet og de vordende foreldre, Tuva Fellman og Ronny Brede Aase, gleder seg til Norgesferie med TV-seerne på slep.

For mindre enn 10 minutter siden

– Dette kommer til å gå bra. Vi vet når vi er på jobb og vi vet når vi er privat. For oss er det ikke vanskelig å skille på det. Vi har en annen tone når det er jobb. Det er både rart og deilig, sier Tuva Fellman

– Det er godt for oss å reise sammen på et opplegg som dette. Jeg skjønner når Tuva blir sliten og da vet jeg hva hun trenger, sier Ronny Brede Aase.

– Da er det bare å stille opp med snacks, kjeks og sjokolade eller finne en sofa jeg kan hvile meg på, fortsetter Tuva.

De to er en del av «Sommerbilen minutt for minutt», NRKs store sommersatsing i år. Hver uke fra slutten av juni til begynnelsen av august legger to kjendiser ut på en ukes biltur. Den knallgule sommerbilen starter på Nordkapp, og skal innom de aller fleste av våre nye fylker i løpet av de seks ukene bilen er på veien. Tuva Fellman og Ronny Brede Aase har fått andre etappe på denne sommerstafetten.

– Det er bare noen måneder siden vi tenkte at i år blir det Norgesferie og biltur fra Tromsø til Bodø. Pussig nok, to dager senere ringte de fra NRK med spørsmål om vi kunne kjøre «Sommerbilen» nettopp fra Tromsø til Bødø. Dette har vi hatt lyst til sier Tuva Fellman og Ronny Brede Aase til VG.

Dermed blir det en drømme feriejobb – eller jobb-ferie om man vil, på P3-paret som venter sitt første barn i oktober.

– Vi vet hva det blir, men det vil vi gjerne holde for oss selv, sier de vordende foreldre.

Han er mest kjent fra «P3-morgen». Tuva som også har sin bakgrunn som programleder fra P3 og har ledet radioprogrammer som «Verdens rikeste land» og «Juntafil». Sistnevnte gikk første gang på lufta i 2001 og er et av P3s lengstlevende program. De har jobbet mye sammen tidligere, både i P3 og podkasten «I karantene», som de snart har laget 70 episoder av. Men «Sommerbilen» er deres første TV-program sammen.

– Dette er lagt opp slik at det kommer til å gå bra. Vi må bare passe på å legge inn tissestopp, sier Tuva med et smil.

– Og vi skal bo på hotell hver kveld. Jeg er jo tross alt seks måneder på vei på det tidspunktet, så jeg er glad vi slipper å bo i telt, legger hun til.

Selv om de ikke trenger å lete etter campingplass, tar TV-paret sommerforberedelsene på alvor. Både på en impulsiv og spesiell måte.

– Vi satte og rett og slett ned og begynte å ringe rundt til folk som bor langs den ruten vi skal kjøre. Det var en morsom måte å gjøre research på, sier Tuva og Ronny.

NRKs opprinnelig sommerplan var å lage sakte-TV hvor det i løpet av fem uker i sommer skulle sykles gjennom fem områder i Norge. For å få til det skulle 40 NRK-medarbeidere være på reisefot gjennom fem uker i juli og august. Det var det ikke mulig å gjennomføre i disse corona-tider.

UT PÅ TUR – ALDRI SUR: Parvis tar denne gjengen hver sin uke med «Sommerbilen minutt» for minutt på NRK i sommer. Fra venstre: Linda Eide, Øyvor Bakke, Finn Tokvam, Herborg Kråkevik, Pia Rivelsrud, Emil Gukild, Rune Nilson, Torfinn Borkhus, Silje Nordnes, Niklas Baarli, Tuva Fellman og Ronny Brede Aase. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Det kommer ikke til å gå fullt så sakte, men NRK lover en reise på norske veier gjennom vakker natur og landskap.

– Med Sommerbilen kommer vi rundt i landet og treffer folk der de er denne sommeren. På ferger, rasteplasser, der de bor eller ferierer, sier Kristin Ytre-Arne, fungerende programsjef i NRK region vest.

Tuva Fellman og Ronny Brede Aase er andre par ut og de overtar etter Silje Nordnes og Niklas Baarli som starter på Nordkapp. Deretter står Rune Nilsson og Torfinn Borkhus, Emil Gukild og Pia Rivelsrud, Øvyor Bakke og Finn Tokvam. Linda Eide og Herborg Kråkevik på kjøreplanen.

Bilturen går innom noen av våre største turistmagneter som Nordkapp, Trollstigen, Vøringsfossen og Lysefjorden. Men Sommerbilen kommer også til mange mindre kjente steder. Opptak av bilturen gjøres på dagtid, så sendes turen minutt for minutt på kvelden. «Sommerbilen minutt for minutt» sendes onsdag til søndag etter «Dagsrevyen» i sommer.

– Dette kommer både til å bli en intim og en coranavennlig tur på samme tid. Når når vi er ferdig med vår uke i «Sommerbilen» fortsetter vi bilturen sørover på egen hånd, sier de vordende foreldre.

Paret har vært kjærester i over syv år. I fjor sommer forlovet de seg. Like over nytt år flyttet de inn i nytt hus i Oslo og i oktober blir altså to til tre.

– Vi trives veldig godt. Nå har vi kjøpt oss ny grill og den er nesten som et nytt familiemedlem. Nå griller jeg en perfekt entrecôte, sier Ronny.

– Og så har vi kjøpt oss hagesaks og klippet vår første busk. Et skikkelig voksen-poeng, skyter Tuva inn.

Publisert: 15.06.20 kl. 08:10

