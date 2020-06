DELTAGERE: Espen Thoresen (bak fra venstre), Anniken Jørgensen, Signy Fardal, John Arne Riise, Thomas Feldberg, Eli Kari Gjengedal, Sølje Bergman, Terje Sporsem, Kine Olsen, Lasse Matberg, Øde Nerdrum og Ida Fladen på første innspillingsdag av «Farmen kjendis». Foto: Espen Solli/TV 2

Ida Fladen har trukket seg fra «Farmen kjendis»

Idsa Fladen (34) ble syk og måtte trekke seg fra gården.

Det melder TV2.no på sine nettsider.

Programlederen og radioprofilen, kjent blant annet fra VGTVs «Spårtsklubben», trakk seg kort etter innspillingsstart.

– Jeg har krystallsyke, og var så uheldig å få et anfall tidlig i mitt opphold på «Farmen» Jeg hadde gledet meg enormt mye, så det kunne ikke kommet på et dårligere tidspunkt, sier hun til TV2.no og legger til at hun synes det er utrolig kjedelig.

Innspillingen, som startet 21. mai, er i full gang på Lundereid gård utenfor Kragerø. Smitteverntiltak skal sikre både deltagere, ansatte og den gravide programlederen Tiril Sjåstad Christiansen (25).

VG har vært i kontakt med Ida Fladen, som sier hun ikke har noen kommentar utover det som står opplyst på TV2.no.

Krystallsyke er ifølge Norsk Helseinformatikk en tilstand med anfall av kraftig svimmelhet som utløses ved spesielle bevegelser av hodet. Ofte oppstår det når man snur seg i sengen, eller når man setter seg opp i sengen.

