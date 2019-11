TV-STJERNE: Wilmer Valderrama, her på en prisgalla i Los Angeles for en tid siden. Foto: LISA O'CONNOR / AFP

Nyforelsket Wilmer Valderrama: – Klar for et nytt kapittel

Samtidig som ekskjæresten Demi Lovato (27) viser frem sin nye flamme, snakker Wilmer Valderrama (39) varmt om sin nye modellkjæreste.

Mens Demi Lovato onsdag postet kyssebilde av seg og modellen Austin Wilson (25), er det tydelig at også ekskjæresten har gode dager.

De siste par månedene har «NCIS»-skuespiller Wilmer Valderrama postet romantiske bilder av seg og modellen Amanda Pacheco (28). Nå letter Valderrama – tidligere kjent fra «That 70s Show» – på sløret overfor «Entertainment Tonight».

På spørsmål om hvordan det er å nærme seg 40 år, svarer stjernen at han har gledet seg til det i lang tid.

– Jeg er klar for å bli gammel og tar imot alle grå hårstrå, forsikrer han.

Valderrama gir den nye kjæresten mye av æren for at han har det så bra.

– Det er så spennende, for etter å ha jobbet i så mange år, kjennes det plutselig som om jeg starter helt på nytt igjen. Både i karrieren, og spesielt i privatlivet, er jeg svært lykkelig over hvordan alt er akkurat nå, sier 39-åringen.

– Jeg tror jeg har modnet til å bli den mannen jeg er ment å være. Fotfestet mitt har aldri vært sterkere, og jeg har aldri vært mer begeistret og energisk med tanke på hva som ligger foran meg. Men jeg er klar. Klar for et nytt kapittel.

Inntil 2016 så alt ut til å være fryd og gammen mellom Valderrama og den 13 år yngre popstjernen Demi Lovato. Men bare måneder etter at Lovato snakket med VG samme år om at hun drømte om å stifte familie med kjæresten, kom nyheten om bruddet.

«Etter nærmere seks kjærlighetsfylte og fantastiske år sammen, har vi bestemt å avslutte forholdet. Dette var et utrolig vanskelig beslutning å ta for oss begge, men vi har innsett at vi fungerer bedre som bestevenner, skrev de to i en felles pressemelding for tre år siden.

