«Skal vi danse»-vinner Aleksander Hetland om kjæresten: – Det er hun som har ofret mest

1. Ønskereprisen:

Aleksander og Nadya danset cha cha cha til «I'm Always Here» som de danset i program 3.

Jørgine og Jørgen danset rumba til «Shallow» som de danset i program 3.

2. Tidligere dans til ny låt:

Jørgine og Jørgen danset tango til «Look What You Made Me Do» av Taylor Swift.

Aleksander og Nadya danset paso doble til «Natural» av Imagine Dragons.

3. Showdans:

Aleksander og Nadya danset til «Without Me» av Halsey.

Jørgine og Jørgen danset til «Hey Pachuco!» av Royal Crown Revue.