Aleksander Hetland vant «Skal vi danse»: – Det er utrolig

Etter tidenes jevneste «Skal vi danse»-finale, stakk Aleksander Hetland (36) og Nadya Khamitskaya (36) av med seieren foran Jørgine Massa Vasstrand (30) og Jørgen Nilsen (29) da seerne bestemte.

Dommerne gjorde noe uovertruffent i lørdagens finale: De delte ut toppscore til begge deltakerne i samtlige tre danser. Dermed sto både Jørgine og Aleksander med 120 poeng fra fagfolket - og det var opp til seerne hvem som vant.

Da programleder Katrine Moholt leste opp resultatet, var det Hetland som stakk av med seieren.

– Det er utrolig, sa han da.

Aleksander og Nadya valgte å danse til «Without Me» av Halsey i sin aller siste dans, der de også hadde med vann på scenen.







































– Å gjøre noe så nakent og så sårbart fra sjela og ut, uten konfetti eller glitter, jeg tar av meg hatten, sa dommer Trine Dehli Cleve.

– Dette var det vakreste jeg har sett i hele mitt liv. Tusen, tusen takk, sa dommer Tore Petterson før han løftet alle poeng-plakatene mot paret.

Aleksander selv var også fornøyd:

– Jeg kunne ikke avsluttet på en bedre måte. Det er et punktum på den fineste setningen jeg kunne skrevet, sa han.

VINNERNE: Nadya og Aleksander med pokalen. Foto: Espen Solli, TV 2

Men seieren gikk ikke rett til hodet på vinneren.

– Jeg skal tilbake på jobb mandag, forsikret han.

I forkant var det Jørgine som var tippet som vinner av bookmakerne.

– For meg var seieren uventet, understreket Aleksander til VG og legger til:

– Men jeg tror vi leverte de tre beste dansene vi har levert hele sesongen.

– Det er veldig lett å undervise en som hele tiden vil «perse», sier en glad Nadya.

Jørgine Massa Vasstrand brast i stemmen flere ganger gjennom finalen - første gangen allerede da finalistene endret scenen, hun gråt også da hun og Jørgen fikk utdelt sin tredje runde med 40 poeng fra dommerne.

Men etter at vinneren var utropt, var det ikke mye pressen så til Vasstrand.

Moren Trude tok seg tid til å prate med VG om at datteren ikke vant:

– Det var veldig skuffende. Hun er en veldig dårlig taper. Jeg vet hun er glad på Aleksanders vegne, men det verste er nok at hun føler hun har skuffet følgerne sine, sier Trude Vasstrand.

KNIVET: Nadya Khamitskaya, Aleksander Hetland, Jørgine Massa Vasstrand og Jørgen Nilsen midtveis i finalen. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Dette danset de:

1. Ønskereprisen:

Aleksander og Nadya danset cha cha cha til «I'm Always Here» som de danset i program 3.

Jørgine og Jørgen danset rumba til «Shallow» som de danset i program 3.

2. Tidligere dans til ny låt:

Jørgine og Jørgen danset tango til «Look What You Made Me Do» av Taylor Swift.

Aleksander og Nadya danset paso doble til «Natural» av Imagine Dragons.

3. Showdans:

Aleksander og Nadya danset til «Without Me» av Halsey.

Jørgine og Jørgen danset til «Hey Pachuco!» av Royal Crown Revue.

