Filmanmeldelse «An American Pickle»: Koscher komedie

Seth Rogen møter en hundre år eldre versjon av seg selv i døren.

KOMEDIE

«An American Pickle»

Premiere på HBO Nordic fredag 14. august

USA. 13 år. Regi: Brandon Trost

Med: Seth Rogen, Eliot Glazer, Sarah Snook, Molly Evensen

De første ti-femten minuttene av «An American Pickle» er en mesterklasse i både verbal og visuell humor.

Året er 1919, stedet er Schlupsk i Øst-Europa, og Herschell (Rogen, som tatt rett ut av «Spelemann på taket», 1971) og Sarah Greenbaums (Snook) bryllupsdag blir ødelagt av jødehatende kosakker som dreper alle gjestene deres.

Det nyslåtte ekteparet tar det med stoisk fatning. Men setter snart kurs for mulighetenes land, USA, der Herschell får jobb som rotteutrydder på en sylteagurkfabrikk.

EKTEPAR I EKSIL: Seth Rogen og Sarah Snook i «An American Pickle». Foto: Hopper Stone / HBO

De to drømmer om å føde suksessfulle barn og én dag få smake kullsyreholdig vann («bare la boblene rulle langs tungen!»). Men samme dag som fabrikken blir erklært kondemneringsklar, faller Herschell ned i en tønne saltlake. Han blir liggende der i 100 år, til han i vår tid blir vekket til live igjen. Han ser ikke én dag eldre ut.

Greenbaums etterkommere er døde, bortsett fra oldebarnet Ben Greenbaum (også Rogen). Ben er en apputvikler som ikke har vært seg selv siden foreldrene gikk bort i en bilulykke for fem år siden. Han og Herschell gjør et hederlig forsøk på å bli gode busser.

GREENBAUM DEN YNGRE: Seth Rogen i «An American Pickle». Foto: Hopper Stone / HBO

De særdeles kompliserte generasjonsforskjellene sørger dog for at det skjærer seg mellom dem nokså raskt. Herschell er nå helt alene i verden, og må gjøre det han kan best: Lage sylteagurker. Det gjør han med fynd og klem, og han blir straks den cooleste gateselgeren i Williamsburg, Brooklyn – hipsterhovedstaden der alt som er organisk, hjemmelagd, autentisk og kortreist får hvetebrød å gå på.

Herschell blir stjerne, med sin egen praktikant (eller «slave», som han kommer i skade for å kalle henne). En stund ser det ut til at han vil vie seg til politikken: Herschells enfoldige «aforismer» har en viss klangbunn i et splittet USA.

I HIPSTERHIMMELEN: Eliot Glazer og Kalen Allen slår til i «An American Pickle». Foto: Hopper Stone / HBO

Men heller ikke dette eventyret varer evig. Høyresiden, som har sett på ham som en slags Jordan Peterson fra fortiden, steiler når han uttaler seg om den kristne tro. Venstresiden reagerer med avsky når de blir konfrontert med det arkaiske kvinnesynet hans.

Som komisk fabel føles «An American Pickle» påfallende omskiftelig, på grensen til ukonsentrert. Den bytter beite hvert kvarter, og snuser på en rekke dagsaktuelle temaer – «cancel culture», politisk polarisering og IT-økonomi – uten å ta seg tid til å tenke de satiriske tankene helt ut.

«VELKOMMEN, MR. GREENBAUM»: Seth Rogen (til venstre) og Kevin O’Rourke i «An American Pickle». Foto: Hopper Stone / HBO

Den ene røde tråden, er sentimental: «An American Pickle» blir er til syvende og sist en moralsk fortelling om å hedre sine forgjengere, tilhørighet og samhold. Dette poenget bankes hardt inn i filmens siste og dessverre ikke så morsomme siste tyve minutter.

Seth Rogen-fans – undertegnede er en slik – vil imidlertid kunne glede seg over den begavede komikeren i ikke bare én, men to svært forskjellige roller. Samt klare nikk på kipa-en til «tidlig, morsom» Woody Allen og «Velkommen, Mr. Chance» (1979).

«An American Pickle» er ikke helt ferdig fermentert. Men den smaker ikke surt.

Publisert: 15.08.20 kl. 10:30

