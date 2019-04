NÅDDE IKKE OPP: Morten Svartveit og Ane Dahl Torp må se langt etter Gullruten-priser i år. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

«Heimebane» uten Gullruten-nominasjon

EDDERKOPPEN, OSLO (VG) NRKs «Heimebane» ble den store vinneren under Gullruten i fjor. I år har ikke serien en eneste nominasjon.

Oppdatert nå nettopp







Det kom frem da Gullruten -nominasjonene ble offentliggjort på Edderkoppen i Oslo fredag ettermiddag.

Nysgjerrig? Her er alle de nominerte

I fjor vant den første sesongen av den populære NRK-serien hele tre priser. Den andre sesongen, som avsluttes nå søndag, står derimot uten en eneste nominasjon til de gjeveste prisene.

Serien kan ennå motta såkalte fagpriser. Disse nominasjonene offentliggjøres ved 17-tiden fredag.

les også Heimebane: Skam for voksne

Styreleder Torbjørn Urfjell i Gullruten bekrefter at «Heimebane» var påmeldt og vurdert både som serie og for seriens skuespillere også til årets Gullruten, men at den ikke har nådd opp.

– Det som er gøy med dette er at det viser hvor mye bra norsk drama som lages for tiden at en høykvalitetsserie som «Heimebane» ikke når opp, sier Urfjell til VG.

(Artikkelen fortsetter under opptaket fra pressekonferansen)

I fjor vant «Heimebane» tre priser - årets serie og årets kvinnelige og mannlige skuespiller til henholdsvis Ane Dahl Torp og Axel Bøyum.

NRK: – Stolte

Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, sier til VG at de respekterer juryens valg.

– Vi er glad for å være nominert med de produksjonene vi er. Når vi ikke er nominert, så får det så for juryens bedømmelse. Vi er stolte av alt vi har gjort, sier han.

– Akkurat nå synes jeg det er utrolig kult, med tanke på den sterke konkurransen som er i det norske dramamiljøet, at NRK står for tre av fire vinnersjanser i kategorien «Beste dramaserie», legger han til.

VG har vært i kontakt med Vilje Kathrine Hagen i Motlys, som produserer «Heimebane», men hun viser til pressekontakt for serien, Nan Myhre, som igjen viser til Køhn.

(Artikkelen fortsetter under terningkastene)

De kjønnsdelte kategoriene er for øvrig borte under årets utdeling.

– Vi har lenge vurdert om det skal være kjønnsdelte kategorier eller ikke, og det har vært delte meninger om dette. Vi valgte å vente med en slik endring til det var full enighet i Gullruten-styret og i komiteene med representanter fra kringkasterne, sier styreleder i Gullruten-stiftelsen, Torbjørn Urfjell, til VG.

Han forteller nå at det blir seks nominerte i kategoriene beste programleder og beste skuespiller mot fire nominerte i de gamle, kjønnsdelte kategoriene.

– Det betyr en synliggjøring av to mindre enn tidligere, men det kan vi leve med, sier Urfjell.

VGTV er nominert for dokumentaren «Når knoklene blir til gelé» – se den her.

Publisert: 05.04.19 kl. 13:34 Oppdatert: 05.04.19 kl. 13:48