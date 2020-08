Gigantsuksessen «Game of Thrones» skuffet mange fans da siste episode rullet over TV-skjermene for et drøyt år siden, og VGs anmelder kalte sesongen «håpløs». En underskriftskampanje for å spille inn hele åttende sesong på nytt har over 1,8 millioner underskrifter, og nå får de støtte fra uventet hold.