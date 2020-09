HIT, MEN IKKE MYE LENGER: Bortsett fra joggeturer i skauen er dette det lengste Øystein «Pølsa» Pettersen kommer så lenge han er i karantene. Foto: Jørn Pettersen/VG

«Mesternes mester»: I karantene før innspilling

LILLEHAMMER (VG) Neste uke braker det løs med innspilling av tidenes første «Mesternes mester»-sesong i Norge. Men før det må alle de ti deltagerne sitte i hjemmekarantene i ti dager. En av dem er Øystein «Pølsa» Pettersen.

Nå nettopp

– Jeg er ikke spesielt redd for å bli smittet selv, men dette gjør vi for at resultatet skal bli bra. Det er jeg god på, sier den tidligere langrennsløperen til VG.

Han sitter på trappen utenfor huset i Røyslimoen i Lillehammer. Det er omtrent hit, men ikke så mye lenger han kommer om dagen.

– Det er i grunnen det verste. Jeg får ikke lov til å gå ut – og kan ikke være sammen med familien min utendørs heller. Det eneste jeg egentlig har lov til er å jogge meg en tur i skauen. Det gjør jeg, men aller helst midt på dagen for da treffer jeg stort sett ingen, sier Øystein «Pølsa» Pettersen.

les også Kjærligheten blomstrer for «Mesternes mester»-paret

– Det er en viktig del av «Mesternes mester» at deltagerne skal være tett på hverandre under innspillingen. Derfor er det viktig at de alle sammen har sittet ti dager i hjemmekarantene før innspillingen starter. De er som i sin egen familie når de er i deltagerhuset. De er tett på hverandre og de skal for eksempel kunne gi hverandre klemmer. De skal også være ubeskyttet når de er sammen, sier produsenten Pia Basberg til VG.

I slutten av neste uke starter innspillingen på et «hemmelig» sted i Arendalsområdet. Basberg forteller at deler av produksjonen allerede er på plass og gjør sine forberedelser til innspillingen av den 12. sesongen av populære «Mesternes mester».

les også Disse skal kjempe om å bli «Mesternes mester»

– Det er mange smittevernhensyn som vi må ta. Det krever en nøyaktig planlegging om hvem som er hvor når. Det stilles store krav til oss. Blant annet må alle som er i nærheten av deltagerne under innspilling bruke hansker, visir og munnbind. Vi har også en egen smittevernansvarlig til stede under innspillingen som har det siste ordet, sier Basberg videre.

Foruten Øystein «Pølsa» Pettersen er det Johann Olav Koss, Linda Medalen, Aksel Lund Svindal, Cecilie Leganger, den tidligere orienteringsløperen Anne Margrethe Hausken (44), Synnøve Solemdal (30), skiskyting, Håvard Tveten (42), håndball, klatreren Magnus Midtbø (31) – og tidenes yngste «Mesternes mester»-deltager så langt, den 22 år gamle motocross- utøveren Genette Våge.

les også «Pølsa» Pettersen tror lagkamerater slet med spiseforstyrrelser: – Jeg var sikkert feig

– Dette er en veldig spennende gjeng og det er hovedårsaken til at jeg hadde lyst til å være med. For i motsetning til «71 grader nord» som også var en helt fantastisk opplevelse å være med på, har vi som skal være med i Mesternes mester enn felles forståelse for hva som skal til for å prestere. Jeg har i utgangspunktet ikke som mål om å vinne. Det er viktigere å bli kjent med de andre. Så får jeg bare håpe at jeg er flink nok til å telle oliven slik at jeg blir det, sier Øystein «Pølsa» Pettersen.

Publisert: 06.09.20 kl. 15:37