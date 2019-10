FØRJULSKOS: Både Haddy Njie og Ingrid Gjessing Linhave er som veteraner å regne i «Kvelden før kvelden». Det er imidlertid ikke bestemt om Njie – etter helgens hendelser – vil lede årets utgave. Dette bildet er fra 2016. Foto: Ole Kaland, NRK

Uklart om Haddy Njie leder «Kvelden før kvelden»

NRK har ennå ikke avklart om Haddy Njie skal lede det tradisjonsrike lille julaften-programmet «Kvelden før kvelden» for fjerde gang.

Spørsmålet har dukket opp etter det kontroversielle intervjuet med den profilerte NRK-programlederen hos «Lindmo» sist helg, blant annet fordi en av de faste, årlige gjestene i «Kvelden før kvelden» er Norges statsminister.

Som kjent er dette Høyres Erna Solberg. Haddy Njie er på sin side gift med Arbeiderpartiets Trond Giske og ga denne uken ut en bok – «Dagbok» – om sine egne opplevelser av varslersaken mot ektemannen i 2017.

Der kommer hun blant annet med beskyldninger mot Ap-nestleder Hadia Tajik, om at Tajik brakte varslene inn til partikontoret, og at dette var et ledd i en kampanje mot Giske.

les også «Haddys uppercut!»: Haddy Njie – «Dagbok 13. desember–13. februar»

Intervjuet med Njies programleder-kollega i NRK, Anne Lindmo, fikk krass kritikk fra flere hold.

Via SMS har VG spurt NRKs underholdningsredaktør, Charlo Halvorsen, følgende spørsmål:

«Haddy Njie har ledet «Kvelden før kvelden» de siste tre årene. Med tanke på at hun har gitt ut denne boken, og ventet med å gi den ut til etter valget, etter ønske fra sin mann: Er dette forenlig med å lede et slikt program? Både opp mot det hun skriver i boken, kritikken hun har fått mht. varslerne, og det faktum at hun tilpasser utgivelsen av hensyn til et politisk parti?»

les også Haddy Njie anklager Hadia Tajik for kampanje mot Giske

–Dette er et hypotetisk spørsmål jeg ikke har noe svar på, svarer Halvorsen i sitt sms-svar.

Når VG ber han konkretisere om Njie skal lede årets «Kvelden før kvelden», svarer han dette:

– Vi har ikke endelig besluttet hvem som skal lede KFK («Kvelden før kvelden», red.anm.). Det kommer vi tilbake til når vi nærmer oss. Ennå lenge til jul, skriver Charlo Halvorsen.

Han bekrefter imidlertid at han kjente til Haddy Njies arbeid med «Dagbok». Han var også kjent med deler av innholdet.

– Ja, jeg visste hun jobbet med boken. Og hva den omtrent kom til å inneholde, bekrefter Halvorsen.

Han legger til at Haddy Njie ikke har fast ansettelse i NRK, men avviser at «Dagbok» vil endre samarbeidet mellom de to partene.

les også NRK har evaluert «Lindmo»-intervjuet med Haddy Njie:–Et hav av ting vi kunne gjort annerledes

–Haddy Njie får et avtalt honorar for de jobbene hun tar på seg som programleder for Nrk. Og ingen av de oppgavene vi har planer om sammen med Njie påvirkes av bokutgivelsen. Hvilke oppgaver dette gjelder er det dessverre for tidlig å gå ut med nå, skriver Charlo Halvorsen.

les også Giske-varsler: Jeg håper det er «case closed»

«Dagbok» utløste også at varsler Line Oma tok et kraftig oppgjør med boken og Njie. Det gjorde også en annen varsler som tidligere har stått frem, Sunniva Andreassen, i Ukeslutt på NRK lørdag ettermiddag.

Hun anklaget Njie for å være Giskes PR-agent.

