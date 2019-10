RØD LØPER: Bella Thorne på «Joker»-premieren på filmfestivalen i Venezia i august. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Fra Disney til pornofilm: – Det var interessant

Den tidligere Disney-stjernen Bella Thorne (21) forteller om hvordan det var å regissere sin første pornofilm.

Thorne begynte karrieren som modell da hun var barn, og spilte i flere serier, blant annet «Big Love», før hun ble kjent i Disney-serien «Shake It Up» i 2010. De siste årene har hun vært med på å regissere flere kortfilmer, og den nyeste «Her & Him» ble laget for pornonettsiden PornHub som en del av deres satsing på nye regissører.

– Jeg ble inspirert av å tenke på forholdet mellom en mann og en kvinne og en kamp om dominans, og hvordan dette forholder seg til verden generelt og i et seksuelt scenario, sier regissøren til Lad Bible.

DEN GANG: Bella Thorne på Kids’ Choice Awards i Los Angeles i mars 2014. Foto: Dan Steinberg / Invision / AP

Planen hennes var å lage en skrekkfilm med juletema, men resultatet ble det PornHub-visepresident Corey Price kaller «en modernistisk, seksuelt eksplisitt Romeo og Julie-aktig fortelling om to ulykkelige elskere som ikke kan tøyle sin seksuelle lengsel for hverandre.»

På spørsmål om hvordan det var å filme mennesker som hadde sex, svarer hun:

– Vel, innspillingsprosessen var ganske interessant, for vi hadde folk som faktisk hadde sex på settet, og det har jeg aldri filmet før. Det var også min første kortfilm, så det var en ganske interessant opplevelse at den første tingen jeg regisserte helt alene inneholdt så mye sex. Det er et ganske morsomt miljø.

PAR: Thorne med kjæresten Benjamin Mascolo på premiere i august. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Kortfilmen er allerede tildelt en PornHub-filmpris.

Thorne var også i rampelyset i februar, da hun fortalte at det var slutt med én av hennes to kjærester, Tana Mongeau. Da var hun fremdeles sammen med rapperen Derek Smith, kjent som Mod Sun. I august viste Thorne seg på den røde løperen under filmfestivalen i Venezia sammen med den italienske artisten Benjamin Mascolo.

