«Gudfaren»-skuespiller død

Skuespiller Carmine Caridi er død. Han ble 85 år gammel.

En talsperson for Caridi bekrefter til Variety at skuespilleren døde tirsdag, etter å ha ligget i koma på Cedars-Sinai-sykehuset i Los Angeles. Det var TMZ som først meldte om dødsfallet. De hevder han var innlagt etter et stygt fall.

Caridi var mest kjent for rollen som Carmine Rosato i «Gudfaren 2». Han spilte også i den tredje «Gudfaren»-filmen, men da som en annen rollefigur, Albert Volpe.

Hans siste oppføring på filmdatabasen Imdb er TV-serien «Curb Your Enthusiasm», eller «Ingen grunn til begeistring» på norsk, i en kommende epsiode i sesong 10 der han spiller «onkel Murray».

85-åringen har også medvirket i kjente TV-serier som «Starsky and Hutch»,«NYPD Blue» og «Fame».

– Fra Boradway til film og TV har Carmine underholdt publikum i seks tiår. Ingenting gjorde ham mer lykkelig. Hans talent, humor, varme og sjarme vil bli savnet, sier talspersonen i en uttalelse.

– Carmine sovnet stille inn omgitt av venner og familie, i går ettermiddag ved Cedars Sinai, heter det videre.

I 2004 gjorde Caidi seg bemerket ved å bli den første personen til å bli kastet ut fra Oscarakademiet. Ifølge Variety fordi han skal ha spredd kopier av filmer som ønsket Oscar-oppmerksomhet.

Publisert: 29.05.19 kl. 23:16