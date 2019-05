MOR FOR FJERDE GANG: Fredag ble Kim Kardashian mor for fjerde gang. – Alle elsker ham, sier hun. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Kim Kardashian West forteller om sin nyfødte sønn

– Han er den roligste, «chilleste» av alle mine barn så langt og alle elsker ham så mye

Det skriver Kim Kardashian på Twitter lørdag, hvor hun også delte bilder fra en babyshower som ble arrangert uken før.

Fredag kom den lille gutten til verden.

– Han er her, og han er perfekt, skriver Kim Kardashian West på Twitter.

Også dette barnet er født av en surrogatmor.

Allerede i januar ble det kjent at Kim Kardashian West (38) og artisten Kanye West (41) venter en gutt.

Det høyprofilerte Kardashian West-paret har fra før av datteren Chicago (15 måneder), sønnen Saint (3) og datteren North (5).

I en episode av «Keeping up with The Kardashians» i 2015 fortalte Kim Kardashian at hennes helsetilstand kan hindre henne i å bære frem et nytt barn selv.

Kardashian har en tilstand der morkaken vokser sammen med livmoren. Legene har fortalt henne at i verste fall kan et svangerskap ende med at hun må fraktes til sykehus for å fjerne livmoren kirurgisk.

Publisert: 12.05.19 kl. 13:45