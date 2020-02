HÅR: Alle disse vikingane har hår og skjegg. Og et kart. Følg med på kartet. Foto: NRK

TV-anmeldelse «Vikingane»: Hårfint Viking-tull

Lite visste vi at vikingenes ondskap bare skyldtes skrantende manke.

Nå nettopp

Vikingane, sesong 3

Norsk humordrama i seks deler

Med: Jon Øigarden, Silje Torp, Kåre Conradi, Kristine Riis m.fl.

Serieskapere: Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen

Alle episodene legges ut på NRK TV fra fredag 21. februar

Sendes på NRK1 fredager

Etter to sesonger kan man begynne å lure: Hvem er egentlig hovedpersonen i «Vikingane»?

Er det Arild (Nils Jørgen Kaalstad), soldaten som kun skjønner sverdets poesi? Er det Orm (Kåre Conradi), som slites mellom legning, generell feighet og slektens forventninger? Eller er det Frøya (Silje Torp), verdens sterkeste kvinnelige viking? Som ikke sliter med annet enn at det ikke er nok tokt i verden?

Skal man tro denne tredje sesongen, plassert før første sesong, er hovedpersonen Jarl Varg (Jon Øigarden). I en godt tygd og hinsides opprinnelsesfortelling får vi forklaringen på hans bitre karakter, hans reptile framtoning og - i alle fall til dels - den pussige aksenten. Forklaringen er av tung gammeltestamentlig karakter. Stoltheten og personligheten hang sammen med... håret.

Idét første episode setter igang, er Jarl Varg en en mild, lykkelig og langhåret jarl. En mann med et fantastisk ekteskap og vel så varme vennskap. Øigarden briljerer med karakterskuespill man må juble høyt over når Jarl Varg dras gjennom flere inkarnasjoner før han blir den klinisk, tvers gjennom onde jarlen vi kjenner.

Jeg tør nesten ikke tenke på hvordan han hadde tolket Darth Vader.

HÅR 2: Denne vikingen har derimot ikke noe hår. Det er blir Jarl Vargs (Jon Øigarden) omvendte dannelsesreise. Foto: NRK

Liv (Kristine Riis) framstår enda tydeligere som den minst sympatiske personen i serien. Dessuten er det kjekt å se at karakterene til trellen Kark (Øystein Martinsen) og Torstein Hund (Bjørn Hallgeir Myrene) gis bakomfortellinger. Kåre Conradi klarer å gjøre Orm både ufattelig irriterende i alle sine klønerier og feige avgjørelser, samtidig som man ikke kan la være å synes synd på denne malplasserte figuren som han tross alt er.

Den bærende vitsen er nok en gang at man plasserer moderne tanker og utfordringer inn i et norsk samfunn for 1200 år siden. Ikke ulikt teknikken til en viss gallertegneserie.

Sjelden høytleende morsomt. Hele tiden godt fortalt tøysedrama, der man har omsorg for karakterene når de lirer av seg forgylt idiotiske «Bloggerne»-replikker som «hårmote er så ufattelig mer komplekst» og «hun kommer garantert til å få en eller annen motreaksjon når hun innser at sosial posisjon og materielle goder ikke kan erstatte ekte kjærlighet».

FAMILIE :Familien er sterkest. Unntatt når man er gift med Jakob Oftebro. Her sammen med Kristine Riis. Foto: NRK

En noe pussig endring er at utescenene ikke lenger er spilt inn på Avaldsnes. Det kan nesten virke som produksjonen har spart noen locationkroner for å kunne ta seg råd til de etterhvert uhorvelig mange kjente skuespillerene som dukker opp i akkurat denne sesongen.

Kvaliteten på produksjonen, kostymer, foto og effekter ser enda dyrere ut. Noen av de mest grovkornete poengene er derimot tragisk billige. Det må man kanskje akseptere i en serie som både forklarer hvordan man fant ut at fluesopp er giftig og framstiller angrepet på Lindisfarne som en artig chartertur.



Anmelderen har sett alle episodene.

Publisert: 21.02.20 kl. 11:11

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser