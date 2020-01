POPULÆR STAB: Eric Stonestreet (t.v.), Sofia Vergara og Sarah Hyland omgitt av andre i «Modern Family» på Emmy-utdelingen for noen år siden. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Sluttdato satt for «Modern Family»

Den aller siste episoden av komiserien går på lufta i vår.

ABC melder at de setter endelig punktum for den 11 år lange suksesshistorien 8. april.

TV-giganten opplyser samtidig at det ikke er noen planer om en spin-off-serie, selv om Eric Stonestreet (48) skal ha fleipet om at han gjerne ser for seg en egen fortsettelse med det homofile paret Cam og Mitch – spilt av ham selv og Jesse Tyler Ferguson (44).

Ifølge sjefprodusent Steven Levitan (57) foreligger det ingen slike planer.

Noen veldig stor bombe er det ikke at fansen må ta farvel med den gjengen. Det var usikkerhet rundt serien også på denne tiden i fjor, men da gledet ABC TV-seerne med å informere om enda en sesong. Samtidig varslet de at den ville være den siste.

Nå er det altså ingen vits i å håpe på mer.

Første episode av «Modern Family» gikk på lufta i 2009. De mest kjente skuespillerne i staben er Ariel Winter, Ed O'Neill, Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson, Julie Bowen, Nolan Gould, Rico Rodriguez, Sarah Hyland, Sofia Vergara og, Ty Burrell. Flere av disse har fått over fire millioner i honorar per episode.

I Norge er det TV 2 Humor som sender den prisbelønte komiserien. Sesong 11 går på lufta i USA i USA nå, men Norge ligger én sesong bak skjema. Altså kan norske TV-seere nyte gjengen og humoren en stund til før det er kroken på døren.

Publisert: 10.01.20 kl. 21:03

