KJÆRLIGHETEN BLOMSTRER: Marna Haugen er kjent som modell og blogger. Hun har også vært med i ulike realityprogrammer, blant annet «Skal vi danse» i 2017.

Marna Haugen om sin nye kjæreste: − Jeg er kjempeforelsket

Influencer Marna Haugen (42) vil ikke dele sin nye kjæreste med TV-seerne.

Marna Haugen, kjent fra bloggen «Komikerfrue», er til høsten aktuell med en ny sesong av TV 2-programmet «Bloggerne».

Da VG møter henne i forbindelse med lanseringen av dokusåpen i Bjørvika onsdag formiddag, kan hun fortelle at kjærligheten fortsatt blomstrer.

– Jeg har det kjempefint om dagen, og jeg er kjempeforelsket, sier hun til VG.

Det var under Elles årlige sommerfest i juni at Haugen bekreftet til VG at hun har funnet kjærligheten på ny.

På spørsmål om seerne vil få se kjæresten i den kommende serien, svarer Haugen følgende:

– Han kjæresten min, han er som Batman. Han vil være privat, så det får vi bare respektere.

Videre forteller hun at forholdet vil forbli privat.

– Noen ønsker å være i sosiale medier, andre ønsker ikke det, og kjæresten min vil ikke det.

PÅ DEN GULE LØPEREN: Marna Haugen under motemagasinet Elles sommerfest i juni.

I slutten av 2021 ble det kjent at Haugen og komiker Ørjan Burøe (49) skulle skilles – etter å ha vært sammen i 18 år.

– Det har vært en lang prosess, selvfølgelig. Men så kom vi bare til et punkt der vi ble enige, sa paret til Dagbladet den gang.

Det tidligere paret giftet seg i 2013, og har to sønner sammen.

