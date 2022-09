LAVE SEERTALL: Bare 317.000 seere fikk med seg det første programmet av «Verdens beste venner» på lørdag med Live Nelvik og Einar Tørnquist som programledere.

Bare 317.000 så NRKs nye storsatsing på lørdag

Det var bare 317.000 seere som fikk med seg NRKs nye stortsating på lørdager «Verdens beste venner» med Live Nelvik og Einar Tørnquist som programledere. Det holder ikke en gang til en plass på helgens ti på topp liste.

- Dette er et lavt tall for en ny lørdagsatsing for NRK, sier Marianne Massaui, TV-sjef i mediebyrået MediaCom til VG.

En av NRKs sikre TV-vinnere gjennom en årrekke var også på plass igjen på fredag – og gikk rett til topps - som alltid. 640.000 fikk med sesongpremieren med Brita Møystad Engset og Fredrik Solvang som ukens gjester.

– Tallene er generelt lavere enn det vi så i fjor høst, noe som speiler den generelle nedgangen i TV-seingen, sier Maren Eline Fossan i Analyseavdelingen i NRK i en kommentar.

POPULÆR: Fredrik Solvang var en av gjestene i «Nytt på nytt» fredag. Nok en gang topper programmet listen over helgens mest sette programmer.

NRKs nye storsatsing «Verdens beste venner» hvor Live Nelvik og Einar Tørnquist går i dybden på velkjente vennskap leverte ikke fult så bra. Til sammen var det bare 317.000 så premieren i løpet av helgen.

«Verdens beste venner» måtte også se seg slått av en gammel lørdagstraver som «Side om side» som endte opp med totalt 478.000 seere i løpet av helgen. Programmet havnet dermed på tredjeplass denne helgen.

I «Verdens beste venner» er det som kjent to vennepar som møtes, men bare ett vil stikke av med tittelen «Verdens beste venn». Denne helgen var det stjerneskuddene Martha Leivestad og Annika Momrak som testet vennskapet sitt opp mot TV-veteranene Thomas Numme og Harald Rønneberg. Men denne gangen var det de gamle som var eldst – og foreløpig står igjen som «Verdens beste venner». Men det varer bare en uke.