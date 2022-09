TV-FJES: Dan Håvard Johnsen fra «Farmen» på TV 2.

«Farmen»-kjendis Dan Håvard Johnsen mistet lappen

Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen (54) har fått førerkortet beslaglagt i en 60-sone.

Det melder Framtid i Nord, som skriver at hendelsen skjedde i Svensby i dag, fredag.

–Jeg har no hard feelings for politiet, de gjør en veldig god jobb. Jeg kjørte for fort og fortjente å bli tatt, sier Johnsen til avisen.

Han må nå klare seg uten lappen i tre måneder.

Troms politidistrikt meldte tidligere fredag at de hadde beslaglagt førerkortet til en mann i 50-årene, og at det hadde skjedd i en 60-sone.

Johnsen sier til Framtid i Nord at han mener det er like greit å stå fram siden han er en offentlig person. Han opplyser at han skulle rekke en ferge, og at han kom inn i fergeleiet i for stor fart.

Ordføreren koster for øvrig på seg litt humor:

– Det kjipe er at jeg må lide meg gjennom at kona skal kjøre meg rundt fram til 1. januar.

Svensby er en bygd i Lyngen kommune.

Ivrig spiller

Johnsen er i disse dager aktuell i «Farmen», der han allerede i uke nummer to endte opp som storbonde. Denne uken er han ikke sjef på gården, men han er likevel svært sentral i kulissene når det gjelder å drive frem hvem som skal endre i tvekamp søndag.

Johnsen markerte seg som en tydelig og kalkulert spiller fra første stund av «Farmen. Han er likevel en godt likt deltager blant de andre på gården.

Den ordføreren vil skal ryke denne uken, er pastor Erlend Indergaard (53). Pastoren er også en som vet å trå for hardt på gassen. Før premieren betrodde Indergaard i et intervju med Dagbladet at han har mistet sertifikatet to ganger.

alle: Bak (f.v.): Stine Engen, Erlend Indergaard, Maymona Mohamed, Einar Lund, Lasse Fredheim, Bente Rabba, Andrea Rosli, Hanne Mathea Friis og Henrik Eijsink. Foran (f.v.): Programleder Niklas Baarli, Ivana Mirić, Dagny Vartdal, Hashar Aziz, Benjamin Lien og Dan-Håvard Johnsen.

Rettelse: I en push-melding skrev VG at Dan Håvard Johnsen var «Farmen kjendis»-deltager. Det er ikke korrekt. Johnsen er deltager i de ordinære «Farmen»-programmene.

