OVERRASKET: Ezinne Okparaebo valgte å trekke seg etter at hun hadde slitt med ettervirkninger av corona.

«Mesternes mester»: Derfor måtte hun trekke seg

– Kroppen min var rett og slett ikke klar for dette.

Det sier Ezinne Okparaebo til VG.

Fredag overrasket hun de andre deltagerne i «Mesternes mester» med sjokkbeskjeden om at hun måtte trekke seg fra den populære TV-konkurransen.

– Jeg var opptatt av at min helsesituasjon ikke skulle gå på bekostning av de andre. Dette er tross alt også en lagkonkurranse, sier hun videre.

Årets sesong av «Mesternes mester» ble spilt inn Sandefjord i mai-juni 2022. På det tidspunktet var ikke Ezinne, som ble regnet som Norges raskeste kvinne mens hun var aktiv, helt restituert etter å ha slitt med corona.

– Jeg trodde jo at det skulle gå bra, men merket det veldig under noen av de tøffe øvelsene. Derfor bestemte jeg i samråd med min lege å takke for meg av helsemessige årsaker.

MED MAMMA PÅ FEST: Ezinne hadde med seg moren sin Juliet Okparaebo på premierefesten for «Mesternes mester» i slutten av november i fjor.

Ezinne Okparaebo forteller at å være med i «Mesternes mester» var en unik måte å komme utenfor komfortsonen,

– Det var en bra erfaring å ta med meg videre. Jeg har fått bare gode tilbakemeldinger og folk har fortalt at det var inspirerende å følge med, sier Ezinne

FERIE: Ezinne Okparaebo forteller at oppholdet i huset for de utslåtte ble som en liten ferie for henne.

Konkurransene hun fikk med seg i løpet av de to programmene første programmene var: «Sisyfos», «Frem-stille-bak» , «Flaggkampen» hvor hun var best av jentene, «Jerngrep» og «Floken».

– Det var ikke så vanskelig å trekke seg når jeg først hadde tatt beslutningen. Jeg skjønte jo at jeg kom til å være i huset for de utslåtte ganske lenge. Tror det faktisk ble såpass mye som en og en halv uke, sier Ezinne.

Hun forteller at det ble nærmest som en liten ferie for henne.

– Jeg fikk jo litt tid for meg selv, leste litt og fikk anledning til å se filmer jeg ikke hadde rukket å se. Jeg skal ikke klage, men det var litt kjedelig også, sier hun

16 år etter at hun tok sitt første NM-gull la toppsprinteren opp i 2021.

Deltakerne i Mesternes mester 2023: Helene Spilling (sportsdans), Hanne Staff (orientering), Linn Jørum Sulland (håndball), Ezinne Okparaebo (friidrett/sprint) og Kristin Holte (crossfit). Olaf Tufte (roing), Frode Johnsen (fotball), Ola Vigen Hattestad (langrenn) og Andreas Lødrup (kickboksing) Stig André Berge (bryting)

– Jeg ville ikke gi meg for tidlig, så det er en prosess og så kommer man til en erkjennelse at det er rett for meg, sa Okparaebo til VG den gangen.

I løpet av karrieren representerte Enzinne Norge i tre OL – 2008, 2012 og 2016. Sportslig sett var OL i London i 2012 noe av det aller største for Okparaebo. Da løp hun inn til norsk rekord med tiden 11,10 og var bare ni hundredeler fra en finale.