Filmanmeldelse «Hvit støy»: Apokalypse da

Berre shopping og død, shopping og død.

Mye kan sies om postmoderne romaner. Men de er ikke enkle å filmatisere. Planene om å lage noe audiovisuelt av Don deLillos «Hvit støy» (1985), en av sin tids «store amerikanske romaner» (alt skal være stort i USA, også romaner) har ligget på bordet i et par-tre tiår.

Nå bekrefter den dyktige Noah Baumbach at tvilerne tilsynelatende hadde rett hele tiden: At ikke alle romaner bør bli film, og at «Hvit støy» er én av dem.

Den 53 år gamle, intellektuelt orienterte newyorkeren Baumbach, som til nå kun har fortalt sine egne historier, har åpenbart et meget respektfullt forhold til forelegget. Han har riktignok forandret slutten, og styrt unna et par sentrale poenger i teksten som det nok er umulig å omsette i bilder.

Men utover det, er intet forsøk gjort på å oppdatere deLillos’ verk, eller tilpasse det til tiden vi lever i nå – snart 40 år og en rekke teknologiske paradigmeskifter senere.

Mest påfallende er det i så måte at filmen utspiller seg i året da boken ble utgitt: 1985. Si velkommen tilbake til stasjonsvogner med «trepanel» på sidene, boblejakker i heslige farger, en kreppet kreasjon på toppen av Greta Gerwigs hode og Adam Driver i skinnjakke og posete chinos.

De to spiller henholdsvis Babette og Jack Gladney, som har fire unger og et komplekst nettverk av ekspartnere. Denise (Raffey Cassidy) og Heinrich (Sam Nivola) er eldst og gjør mest ut av seg av barna – snusfornuftige, bråmodne unger som slår en som de mest ansvarlige medlemmene i den store husstanden.

Jack er en professor med «Hitler-studier» som spesialfelt. «Hvit støy» er sarkastisk i sin omgang med akademia (kollegaen hans Murray, spilt av Don Cheadle, forsøker å etterape Jacks suksess med et kurs om Elvis Presley), med sånn passe gøyale resultater. Men det er ikke egentlig i akademia «Hvit støy» oppholder seg mesteparten av tiden.

Filmen utspiller seg i primært i Jacks hode. Han og Babette lider av avansert dødsangst, i et samfunn så (post-) moderne at selv ikke nonnene tror på Gud og et liv etter døden lenger. Hvordan er det egentlig meningen at det gudløse mennesket skal takle vissheten om at livet er meningsløst og at døden er slutten? Hvorfor tenker ingen mer på det?

Babette jukser – hun tar en type eksperimentelle piller som skal døyve skrekken. Begge får mye å tenke på idet en tankbil krasjer med et godstog, og en giftig kjemikalie slipper ut. En svart røyksky dukker opp over byen. Innbyggerne får beskjed om å evakuere husene sine.

Hvor 1985 er «Hvit støy»? Veldig 1985. Så 1985 at mange av poengene den bringer til torgs virker arkaiske i dag, selv om de i og for seg fremdeles er like aktuelle. Den «hvite støyen» fra TV-skjermene, der kabelkanalene fråtser i nyheter som er egnet til å uroe oss, følger oss fremdeles. Likeså fristelsen til å medisinere seg bort fra uroen.

Det at moderne mennesker forsøker å konsumere bort dødsangsten – at shopping er blitt en religions-erstatning – var kanskje en fresh innsikt for 37 år siden. I dag føles det som opplest og vedtatt. Noe alle vet og lever med.

Det er noen minneverdige episoder i «Hvit støy» (den apokalyptiske bil/tog-krasjen, balletten i supermarkedet). Noen slående tablåer og gode, selvbevisst teatrale skuespillerprestasjoner. Undertegnede begynte ikke egentlig å kjede seg før den tredje, nesten helt uforløste akten.

Men ingen tvil: Baumbachs «Hvit støy» er en slags fiasko, en film som understreker hva det er romanen kan gjøre som filmen vanskelig kan – i stedet for å viske ut skillet. Som fiasko er den dog ambisiøs og ganske interessant. Og det er jo hyggelig, på et vis, at Netflix ser seg tjent med å finansiere den slags.