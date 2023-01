SENTRAL: Danske Lucas Lynggaard Tønnesen spiller i «1899», her i en scene fra serien.

Slutt for «1899» – TV-seerne raser

Netflix setter punktum for spenningsserien etter kun én sesong.

Nyheten er en bitter pille å svelge for både TV-skaperne og fansen.

«Trist, men sant. Det er med tungt hjerte vi må opplyse at «1899» ikke fortsetter», skriver de tyske serieskaperne Baran bo Odar (44) og Jantje Freise (45) i en uttalelse på Instagram.

Serien hadde premiere i november og ble godt mottatt av både seere og anmeldere.

Planen var at eventyret skulle fortsette med to nye sesonger. Nå er det altså slutt for produksjonen, der den danske skuespilleren Lucas Lynggaard Tønnesen (22) – ellers kjent fra «Borgen» og «The Rain» – står på rollelisten.

Også danske Clara Rosager (26) – kjent fra blant annet «Morbius», «Den som dreper» og «The Rain» – er blant dem som nå mister TV-jobben.

«Noen gang går ikke alt som planlagt. Sånn er livet Vi vet at dette er en skuffelse for millioner av fans der ute», lyder det fra TV-skaperne, som også er kjent for serien «Dark».

Og ja, fansen fortviler så til de grader.

«Jeg er sønderknust. Jeg er så forelsket i serien og jobben dere har gjort», skriver en følger under produsentduoens post.

Skuespiller Emily Beecham (38) er blant dem som kommenterer med gråtefjes under innlegget.

Skuespiller Aneurin Barnard (35) skriver: «Til alle de involverte, det var ikke sånn dette fortjente å ende».

Særlig på Twitter har det de siste par dagene strømmet på med reaksjoner fra TV-seere, som tordner mot Netflix og truer med å si opp abonnementet.

Det er også startet en kampanje for å få Netflix til å ombestemme seg. I skrivende stund har over 35.000 signert.

Mange trygler om at andre kanaler nå skal plukke opp serien.

Netflix har ikke kommentert nedleggelsen, men amerikanske medier, deriblant Wired, mener beslutningen skyldes at serien ikke skaffet nok nye abonnenter.

Selv om den ble en suksess i mange land, så har den antagelig ikke levd opp til forventningene.

«1899» handler om dampskipet Kerberos med kurs for New York i 1899. Blant passasjerene, en rekke europeiske utvandrere, er en britisk kvinne på flukt fra et psykiatrisk sykehus, en dansk familie som har rømt fra en tragedie og en kinesisk kvinne på flukt fra fortiden.

Også kapteinen har traumer han prøver å distansere seg fra.

STABEN: F.v.: Baran bo Odar, Jantje Friese, José Pimentão, Mathilde Ollivier, Miguel Bernardeau, Jonas Bloquet, Yann Gael, Andreas Pietschmann, Emily Beecham, Isabella Wei, Maciej Musial, Gabby Wong, Rosalie Craig, Aneurin Barnard, Lucas Lynggaard Tønnesen, Clara Rosager, Maria Erwolter og Alexandre Willaume.

Underveis mottar skipet et nødsignal fra et annet skip, som har vært forsvunnet i fire år. Etter hvert utvikler serien seg til en slags spøkelseshistorie. Men nå henger det altså i løse luften hva som skjer videre.

TV-skaperne takker for all støtte fra fansen.

«Vi elsker dere. Glem aldri det», skriver de i kunngjøringen.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: