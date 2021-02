BLE HJEMME: Sindre Lutdal Nyeng (24), her under «Farmen»-innspillingen i fjor. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

«Farmen»-Sindre om vennenes sprell: − Var dette jeg fryktet

Sindre Lutdal Nyeng (23) ville gjerne truffet «Farmen»-gjengen igjen, men lot seg stoppe av smittevernhensyn. Han er ikke overrasket over kritikken mot de andre.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Mens de fleste andre «Farmen»-deltagerne befinner seg på omstridt tur til Finnmark, valgte Sindre Nyeng å bli hjemme.

Når VG ringer og spør om hvorfor 23-åringen ikke er med på turen, svarer han:

– Det var dette jeg fryktet ville skje. Nakstad har bedt alle om å unngå fritidsreiser. En sånn tur som dette, vet man kan få negativ oppmerksomhet, så det er veldig dumt. Vi bør gå foran som et godt eksempel.

Politiet etterforsker

Minst 11 «Farmen»-deltagere og fem personer fra Billefjord idrettslag deltok lørdag på en fest i et lokale i Lakselv. Videoer fra denne kvelden, delt av «Farmen»-kjendisene selv, viser over 20 personer i samme rom.

Stein Hugo Jørgensen, operasjonsleder for Finnmark politidistrikt, bekrefter søndag kveld overfor VG at det blir en politisak.

– Vi starter etterforskningen i morgen. Mer kan jeg ikke si, sier han.

VG meldte tidligere søndag at kommunen vurderer å koble på politiet.

Søndag reiste festdeltagerne til Lakselv kirke, for å støtte «Farmen»-prest Thor Haavik (26), som holdt gudstjeneste til inntekt for at kirken skal holde åpent gjennom vinteren.

– De har dratt til en plass nesten isolert for smitte. Det er utrolig dumt at denne turen ble gjennomført. Her sitter folk på hjemmekontor, og så skal vi reise rundt som Å-kjendiser, sier Nyeng.

Trønderen er altså ikke med på bildene. Det er heller ikke Karianne Kopperstad (27) eller Inger Cecilie Grønnerød (47), som også var med i «Farmen» i fjor.

Nyeng forteller at gjengen ganske raskt etter finalen i fjor avtalte at de ville ta turen til Lakselv for å besøke Nils Kvalvik (39). Men coronarestriksjonene satte stopper.

– På nyåret diskuterte vi det på nytt, og da gikk det ut en melding på Facebook om at vi måtte bestemme oss innen en frist. Jeg opplyste om at jeg valgte ikke å reise. Denne dugnaden er viktig. Folk må stå sammen, mener Nyeng.

Han forteller at han veldig gjerne skulle møtt de andre igjen.

– Men vi må bare finne oss i restriksjonene. Vi kan jo også påvirke andre til å ta dårlige valg

24-åringen presiserer at han ikke ønsker å henge ut noen.

– Men jeg synes det er tatt dumme valg her. Hadde de holdt seg for seg selv, så ville de klart å følge retningslinjene. Men når de reiser for å treffe lokalbefolkningen, så er det dumt.

Uenige om kohort

Karianne Vilde Wølner (26) uttalte til VG tidligere søndag at hun ikke forstår oppstandelsen. Hun opplyser om at alle deltagerne har tatt to coronatester, og at de har vært i karantene for at oppholdet skal være trygt. Hun mener de er i samme kohort.

Det synes Nyeng er betenkelig.

– Jeg vet at noen tolket denne turen som at det var lov å reise. Men man kan ikke være en kohort når noen kommer fra Bergen og andre fra Steinkjer eller Oslo. I tillegg er det reisen i seg selv, sier Nyeng, som mener «Farmen»-vennene setter lokalbefolkningen i fare.

Nakstad: – Ikke lov

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad opplyste til VG søndag at selv om man har vært i karantene og er testet gjentatte ganger, er det ikke lov å være mer enn 10 personer på et privat arrangement.

– Unntak fra dette er barnebursdager og begravelser der det gjelder egne regler, forklarte han.

BLE HJEMME: Karianne Kopperstad, her undere «Farmen»-innspillingen i fjor. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Karianne Kopperstad bestemte tidlig at hun ikke kom til å reise, fordi hun ikke ville bryte noen retningslinjer.

– Jeg valgte å holde meg hjemme i Oslo, som er den verste plassen man kan bo nå med tanke på reising. For min del var ikke dette innafor. Jeg jobber i barnehage og hadde ikke hatt tid til å gå i karantene, sier hun.

27-åringen synes det er vanskelig å kommentere at de andre valgte å dra.

– Jeg har ikke satt meg inn i hvordan de har sikret seg, men hvis de har testet seg og sittet to uker i karantene, så ... Jeg vet ikke. For min del ville det vært vanskelig ikke å gi en klem til et menneske jeg ikke hadde sett på lenge.

I FJOR: Inger Cecilie Grønnerød og Karianne Kopperstad i «Farmen». Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Inger Cecilie «IC» Grønnerød ble hjemme fordi hun ser seg ferdig med «Farmen».

– Men det handler også om restriksjonene. Jeg er lærer, så dette var uaktuelt, sier hun.

Grønnerød mener hun selv ble urettferdig uthengt for noe hun gjorde i regi på TV i fjor.

– Men det vi ser her – at regler brytes – er ikke mindre alvorlig enn at man har sabotert noe på TV.