POPULÆR: Interessen for den nye sesongen av «Exit» har vært rekordhøy i løpet av helgen. Her er Adam, som spilles av svenske Simon J. Berger, i full fart. Foto: Fremantle/NRK

699.000 så hele «Exit» i løpet av helgen

I løpet av helgen har hele 699 000 har sett hele sesongen i NRK TV. Totalt har 1,16 millioner sett første episode av Exit. 876 000 i NRK TV og 284 00 lineært på NRK1.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det går frem av seertallene fra NRK analyse.

- Dette er de høyeste strømmetallene vi har sett etter så kort tid for en dramaserie, sier Iacob Cristian Prebensen i analyseavdelingen til NRK i en pressemelding

Etter tre dager i NRK TV har 876 000 sett første episode av sesong 2. På tilsvarende tidspunkt hadde 200 000 sett første episode av sesong 1.

- Det eneste som har hatt høyere strømmetall etter tre dager er første episode av den ordinære sesongen av Førstegangstjenesten. På tilsvarende tidspunkt hadde 995 000 sett det i NRK TV, sier Prebensen.

Serien gjør det omtrent like godt i alle aldersgrupper over 18 år.

- Dette er fantastiske tall som tyder på at serien når bredt ut i Norges befolkning, sier dramasjef Ivar Køhn.

Allerede lørdag ble det kjent at over 1,4 millioner brukere så på NRK TV fredag da «Exit» sesong to ble tilgjengelig.

– Det høyeste nivået vi noen gang har målt for tjenesten, sa NRKs analysesjef Kristian Tolonen til VG.

DRAMATISK: Hermine (Agnes Kittelsen) gjennomgår en svært dramatisk fødsel i en av de første episodene av sesong to av «Exit». Foto: Fremantle/NRK

VGs anmelder mener sesongen står til terningkast fem. Som kjent spiller finansfruene større og viktigere roller enn tidligere. De slår tilbake og tar hevn. Noe som åpenbart har fanget seernes interesse.

KOSTYMEPARTY: Finans-fruene Hermine, Tomine og Celine gjor sin entre på det store kostymepartyet i «Exit». Foto: Fremantle

Til sammen har nå 11,5 millioner seere sett de åtte episodene av første sesong av «Exit». Noe som gir et snitt på over 1,4 millioner seere per episode, ifølge seertall fra NRK analyse.

Allerede kort tid etter premieren på sesong 1 i 2019 inntok «Exit» topplasseringen over NRKs mest strømmede TV-serier.