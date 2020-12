GODE KOMPISER: Herman Flesvig og Sondre Myrseth fant tonen sammen under innspillingen av «Førstegangstjenesten». Foto: Sissel Berg Myrseth

Fullroser Herman Flesvig: − Følte meg som en av gutta i gjengen

Sondre Myrseth (18) fra NRKs «Førstegangstjenesten» er dypt takknemlig for at Herman Flesvig ville ha med en skuespiller med Downs syndrom.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg følte meg som en av gutta i gjengen, skriver Myrseth i et varmt og rørende innlegg i lørdagens Aftenposten.

Der takker Myrseth for å ha fått sjansen til å følge drømmen om å bli skuespiller.

«Jeg er veldig glad for at NRK og Herman Flesvig ga meg mulighet til å være med i «Førstegangstjenesten». Da fikk jeg vise at også jeg med Downs kan lære replikker og spille skuespill», skriver han blant annet.

les også «25 under 25»: Herman Flesvigs humor er perfekt for vår tid

Sondres mor, Sissel Berg Myrseth, forteller til VG at det var Aftenposten selv som henvendte seg til Sondre på Instagram og lurte på om han ville skrive noen ord om omsorg til avisens adventskalender.

– Så min søster og jeg gikk i gang med å intervjue Sondre og skrive ned tankene hans. Slik fikk ikke bare Sondre, men også vi muligheten til å formidle hva vi ønsket. Sondre brenner jo for å bli skuespiller, og i «Førstegangstjenesten» beviste han at også han kan lære å pugge manus og replikker, sier hun.

Herman Flesvig sier til VG at han synes det er veldig fint at noe som for han er helt naturlig betyr så mye for Sondre.

– Det er fantastisk hvis jeg og NRK kan bidra til at Sondre får flere muligheter innenfor skuespill og viser andre med funksjonsnedsettelse at alt er mulig. Han er et forbilde for mange, også meg, sier Flesvig.

Han kaller innspillingstiden med Sondre for «utrolig gøy».

– Jeg koste meg masse og han har god sans for humor, så vi lo mye sammen. Det er mye som er nytt når man er på innspilling, og enten man vil eller ikke er det sikkert litt skummelt når man skal være foran kamera, men jeg syntes Sondre tok utfordringen på strak arm. Vi pleide å varme opp med å snakke om alt og ingenting, eller synge Kaptein Sabeltann, forteller han.

les også Kraftig byks etter Herman Flesvig-episode: – En helt annen liga

Sissel Berg Myrseth bekrefter at sønnen er svak for Kaptein Sabeltann, men utover det har hun ikke merket noen forskjell på sønnen før og etter skuespillerprestasjonen hans.

– Sondre er seg sjøl lik, han! Men han har konstatert at han er kjendis nå, sier hun lattermildt.

– Og han synes jo det er veldig gøy å se seg selv på tv!

Om Herman Flesvig har hun bare gode ord å komme med.

– Herman har vært helt utrolig og fulgt opp Sondre i etterkant og svart på henvendelser. Det virker som om han har begge beina trygt planta på jorda. Han har virkelig vist noen veldig gode sider ved seg selv, sier Sissel Berg Myrseth.

– Var det en spesiell grunn til at du ville ha med en skuespiller med Downs syndrom i serien, Herman Flesvig?

– For meg er det viktig med mangfold. Jeg synes aldri man skal verken

undervurdere, ekskludere eller forskjellsbehandle mennesker, svarer han.

– Jeg har en far som jobbet mange år i Empo som avdelingsleder - det er en

arbeidsplass for mennesker med varierende grad av funksjonsnedsettelse. I oppveksten min pleide jeg å besøke han på jobb og det var alltid mye glede og et engasjement som jeg tror vi alle kan lære av. At det ble Sondre som fikk rollen som Grim-Torkild var først og fremst fordi han er en flink skuespiller som var riktig for rollen, men også fordi at jeg ønsker å bidra med å tenke mangfoldig, slik at jeg er med på å skape det samfunnet jeg ønsker å leve i.

Publisert: 05.12.20 kl. 14:26 Oppdatert: 05.12.20 kl. 14:55