Mestermøte før TV-innspilling

Lørdag starter innspillingen av «Mesternes mester» 2022 på Sørlandet. Da debuterer Aksel Lund Svindal som ny programleder. På veien stoppet han hos forgjengeren Dag Erik Pedersen i Helgeroa.

– Det var en fin måte å overlevere stafettpinnen på, sier Dag Erik Pedersen.

– Egentlig var dette litt symbolsk, sier Aksel Lund Svindal på sin side.

Pedersen forteller at det er ikke første gangen de to møtes for å snakke «Mesternes mester» etter at det ble klart at det var årets vinner av den populære TV-konkurransen som overtar som programleder.

– Jeg har prøvd å gi Aksel så mange gode råd jeg bare klarer i forhold til den oppgaven han står overfor nå. Det er mye å tenke når du står der med kanskje så mange som 70 stykker rundt deg og skal formidle stemningen. Da skal alt stemme, fortsetter Pedersen.

– Det ville vært dumt av meg å ikke lytte til hans erfaringer. At «Mesternes mester» er blitt et så bra program som det har blitt, er jo også Dag Eriks fortjeneste, sier Aksel Lund Svindal.

Nå er han på plass i Kristiansand og klar for første innspillingsdag foran kamera som programleder på lørdag.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Alt blir mer virkelig nå. Deltagerne begynner å samle seg, de som jobber i produksjonen. Mange av dem er jo de samme som var med i fjor da jeg selv var deltager. Kamerafolk, teknikere, snekkere. Det er morsomt å være her, fortsetter Aksel Lund Svindal.

Den tidligere toppalpinisten har mange jern i ilden og det har vært travle dager i forkant.

ÅRETS DELTAGERE: Fra venstre: Anja Hammerseng-Edin, Ida Njåtun, Nadya Khamitskaya Andersen, Lars Bohinen (måtte trekke seg på grunn av ny trenerjobb og blir ikke erstattet), Bjørn Einar Romøren, Nils Jakob Hoff, Tommy Rustad, Øystein Pettersen, Madelene Rubinstein, Linn-Kristin Riegelhuth Koren.

– Jeg har med PC og telefon, men de kommer til å være mye avslått. Nå er det «Mesternes mester» som gjelder. Men jeg har også en sykkel med meg og vil prøve å trene litt innimellom. Det er da jeg fungerer best, sier Svindal.

I disse dager er det 13 år siden Dag Erik Pedersen reiste til Spania for å være programleder for den første sesongen av «Mesternes mester», som ble vist vinteren 2009 og vunnet av den tidligere syklisten Dag Otto Lauritzen. Men selv om Aksel Lund Svindal har overtatt hans jobb, blir det ikke en sommer helt uten «Mesternes mester»-jobbing for Dag Erik Pedersen. Til høsten kommer han nemlig med boken om «Mesternes mester».

– Jeg har bare gode følelser rundt dette, sier Pedersen.