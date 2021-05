FRA VINNER TIL PROGRAMLEDER: Aksel Lund Svindal ble kåret til «Mesternes mester» 2021 etter en historisk jevn og blytung finale. Nå debuterer den tidligere toppalpinisten som programleder for «Mesternes mester». Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon

Klar for ny innspilling på Sørlandet

Det blir sommer på Sørlandet for programleder-debutant Aksel Lund Svindal og de ti deltagerne i neste sesong av «Mesternes mester».

Av Jørn Pettersen

For andre gang skal «Mesternes mester» spilles inn på norsk jord. Mens den forrige sesongen ble spilt inn i Arendal, Grimstad og omegn, skal den 13. sesongen spilles inn i Kristiansand og Lillesand i juni.

Det bekrefter NRKs prosjektredaktør Pia Basberg i en pressemelding torsdag.

– Deltagerhuset ligger i Lillesand kommune, mens konkurransene spilles inn i Kristiansand, Lillesand og nærliggende områder, sier prosjektredaktøren.

Det er første gang alpinlegenden Aksel Lund Svindal er programleder for den populære TV-sendingen. Han overtar som kjent etter Dag Erik Pedersen som ga seg etter 12 sesonger med «Mesternes mester».

– Det er planlagt hjemmekarantene for deltagerne før innspilling dersom reglene er som i dag, sier Basberg til VG.

Hvem som skal delta i den kommende sesongen av «Mesternes mester» blir først kjent neste uke.

Pia Basberg forteller at det var ingen selvfølge at også den kommende sesongen av «Mesternes mester skulle spilles inn på Sørlandet.

– Vi har vurdert store deler av Sør-Norge, men av flere grunner ble det Sørlandet denne gangen også. Været et stabilt. Folk vil ha sol og sommer når programmet sendes til vinteren. Det er det veldig gode muligheter for på Sørlandet. Dessuten er det kostnadsmessig fornuftig. Mange mennesker er involvert i produksjonen og det er lett å komme til og fra med bil og tog, sier Pia Basberg.

– Har noen av de aktuelle kommunene bidratt med økonomisk støtte til produksjonen?

– «Mesternes mester» er hundre prosent finansiert av NRK. Det er ingen sponsorer involvert i dette. Absolutt ikke. Det har vi ikke lov til. Men kommunene har bidratt med mye praktisk hjelp og gode tips til innspillingssteder, sier Basberg.

Forrige sesong av «Mesternes mester» ble tidenes mest sette med over 1,5 millioner seere i snitt pr. episode. Selv om dette er andre året på rad at Mesternes mester spilles inn i Norge, er ikke utlandet skrinlagt for all fremtid.

– Vi har gått noen runder etter suksessen i fjor, men vi er fortsatt åpne for å spille inn i utlandet når det kan la seg gjøre igjen. Det er ikke mye billigere å spille inn i Norge. Selv om vi sparer på flyreiser og produksjonen slik sett er mer klimavennlig, er det dyrere i Norge med kost og losji, sier Basberg.

Hvem som skal kjempe om å bli «Mesternes mester» denne gangen blir ikke kjent før neste uke. Men i liket med de siste ti sesongene av «Mesternes mester» er det også denne gangen den tidligere sandvolleyball-proffen Jan Kvalheim som har hatt hovedansvaret for å finne deltagerne.

JAKTER MESTERE: Den tidligere sandvolleyball-proffen Jan Kvalheim er castingansvarlig for «Mesternes mester». Foto: Frode Hansen

– Dette er for meg en prosess som foregår hele året. Folk jeg spurte i fjor og som ikke kunne da, er kanskje med denne gangen. For meg gjelder det å holde aktuelle kandidater «varme» hele tiden, Jan Kvalheim til VG.

For han er det viktig å synliggjøre hele Idretts-Norge.

– Ikke bare ski, håndball og fotball. Det er også mindre idretter hvor norske utøvere hevder seg internasjonalt. Det vi har sett de siste årene er at disse blir ofte populære blant barn og unge. De finner sine egne å heie på. De er mer opptatt av «kule» idretter enn gull og sølv. Ta for eksempel Magnus Midtbø som var med i forrige sesong. Han var det mange yngre som «falt» for. Tenk bare på alle de ungene som liker å klatre i trærne for eksempel.