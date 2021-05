I RETTEN: Line Andersen, her sammen med sin advokat Jostein Jenssen. Foto: Stian Lysberg Solum

NRKs advokat: Line Andersen «skapte utrygghet og frykt»

NRKs advokat har nå startet sitt innledningsforedrag i rettssaken hvor Line Andersen har gått til søksmål mot sin arbeidsgiver.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken startet i Oslo tingrett tirsdag morgen. Programlederens advokat Tron Dalheim fortalte i sitt innledningsforedrag en rekke detaljer om Andersens korrespondanse med kolleger og ledere i NRK før og etter det nå famøse møtet i sjakkredaksjonen høsten 2019.

Andersen saksøker for ugyldig oppsigelse, subsidiært urettmessig omplassering, etter at hun ble tatt av skjermen på tampen av 2019.

NRK har vært forsiktige med å kommentere søksmålet i de knappe tre månedene som har gått siden konflikten ble kjent, og har gjentatte ganger henvist til at de anser dette som en personalsak og at de vil legge frem sitt syn i retten.

Det har følgelig vært knyttet stor spenning til hva NRKs advokat Anders Stenbrenden ville legge frem i sitt innledningsforedrag.

Voldsomt sinne

Han nevner tidlig at Andersen «skapte utrygghet og frykt» i arbeidsmiljøet.

– Det utløsende var et møte i sjakkredaksjonen. Hun viste en atferd som påvirket flere av deltakerne og skapte utrygghet og frykt, og var såpass sterkt at en av deltakerne ba om å bli skjermet fra Andersen, sier Stenbrenden.

– Vi har hørt at prosessen har vært uklar, og det mener vi ikke er riktig.

Han understreker at det har vært et mål å få Andersen tilbake i arbeid. Det skal ha gjort medarbeidere i sporten usikre.

– NRK har en lovfestet plikt om å sørge for at alle har et trygt arbeidsmiljø, og var noe i villrede for hva de skulle gjøre, forteller advokaten.

Han beskriver et «voldsomt og uforutsigbart sinne» hos Andersen, og viser til et intervju hun gjorde med magasinet Tara to år tilbake, hvor hun uttalte at hun «enten er drithappy eller fly forbanna» og blir «klikkings» når ting går galt.

* VG oppdaterer saken