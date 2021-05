SMITTET: Den nederlandske artisten må nå i isolasjon i minst syv dager. Coronaviruset har skapt trøbbel for feiringen i hjemlandet hans etter at han vant Eurovision Song Contest (ESC). Bildet er fra da han vant i 2019. Foto: Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM / ABACA

Eurovision-vinneren er coronasmittet – må droppe finalen

ROTTERDAM/OSLO (VG) Duncan Laurence, vinneren av 2019 Eurovision Song Contest, får ikke vært med på lørdagens finale i hjemlandet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Artisten skulle egentlig opptre på finalen av årets konkurranse med vinnerlåten «Arcade», men må i isolasjon skriver EBU i en pressemelding.

– Vi er selvfølgelig skuffet, først og fremst for Duncan, som fortjener en liveopptreden på vår egen Eurovision-scene etter sin seier i 2019 og den verdensomspennende suksessen til låten «Arcade», sier Sietse Bakker, produsent for årets Eurovision.

Nederlandske Laurence vant Eurovision i 2019 i Israel og skulle opptre under finalen i Rotterdam. Ifølge managementet skal han ha milde symptomer. På grunn av at han nå er satt i isolasjon i minst syv dager, kan han ikke opptre fysisk under finalen, men ifølge pressemeldingen vil han delta i programmet på en annen måte.

I fjor måtte hele showet utsettes på grunn av pandemien.

Sist mandag testet Laurence negativt på en coronatest tatt på arenaen. Han var derfor til stede under den første semifinalen hvor TIX gikk videre til finalen.

Ikke vært i nærheten den norske delegasjonen

Laurence var på arenaen da TIX sang «Fallen Angel» for første gang i konkurransen, men de skal ikke ha hatt nærkontakt.

– Han var gjest i «green room» under første semifinale, men han var langt unna den norske delegasjonen, sier MGP-general og prosjektleder Stig Karlsen.

I går, en dag etter semifinalen hvor Laurence var på arenaen, skal han ha fått milde symptomer. Senere fikk han påvist COVID-19-smitte etter å ha tatt en hurtigtest.

– Duncan er veldig skuffet, han har gledet seg til dette i to år, skriver managementet hans.

Under tv-sendingen var Laurence sammen med en av programlederen, noe han også postet et bilde av på Instagram.

– Reglene for å hindre smittespredning ble fulgt under TV-sendingen. Han og en av programlederne var i nærheten av hverandre uten maske, men det var ikke i mer enn 15 minutter. Så det er innenfor corona-protokollen til arrangementet, sier en pressekontakt i EBU til VG.

De opplyser at programlederen ikke har testet positivt og vil fortsatt lede sendingene som planlagt.

– Hun vil bli testet før de andre showene, som alle andre som deltar, ifølge EBU.

Eurovision Song Contest 2021 består av tre sendinger: en semifinale tirsdag 18. mai, en semifinale torsdag 20. mai og finalen lørdag 22. mai 2021