POPVETERAN: Pernilla Wahlgren, her avbildet i Stockholm i 2019. Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN

Forelsket Pernilla Wahlgren: − Sommerfugler i magen

Pernilla Wahlgren (53) røper navnet på sin nye kjæreste.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den utvalgte er Christian Bauer (55), melder Aftonbladet, som får bekreftelsen over tekstmelding fra Pernilla.

Popstjernen, aktuell også i realityserien «Wahlgrens verden», har flere ganger snakket om sin nye flamme i podkasten «Wahlgren & Wistam», men det er først nå hun forteller hvem han er – og kaller ham kjæreste.

Tirsdag la hun ut dette bildet:

«Man kan finne kjærligheten, selv om det føles som om man aldri vil åpne hjertet sitt igjen», skriver hun under bildet.

Hun forklarer at det for henne tok mange år.

«Men mitt hjerte er helt nå. Og jeg fant kjærligheten da jeg trodde jeg ikke trengte den.»

53-åringen, også aktuell i panelet til svenske «Maskorama», skriver at hun er overlykkelig over tilværelsen.

«Over å ha sommerfugler i magen, kjenne den pirrende følelsen og felle tårer – men denne gangen av lykke», lyder det fra artisten, som oppfordrer sine følgere til aldri å slutte å tro på kjærligheten.

«Takk, C, for at du kom inn i livet mitt», skriver hun til kjæresten, som jobber som salgssjef og er modell på si.

Ifølge Aftonbladet kommer Christian Bauer fra Åkersberga, nord for Stockholm.

Også han bekrefter forholdet overfor avisen.

Pernilla Wahlgren har sine tre eldste tre barn med eksmannen Emilio Ingrosso (55). Paret gikk gjennom en bitter skilsmisse i 2002 – etter åtte års svært turbulent forhold. Hun var siden sammen med Joachim Lennholm (48), som hun har yngstesønnen med.