TIX viste seg bak «masken» i semifinalen: − Jeg sang med hjertet

ROTTERDAM (VG) Andreas «TIX» Haukeland (28) tok av seg solbrillene i den første semifinalen i årets Eurovision Song Contest og så inn i kameraet.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den norske artisten gjorde det samme på generalprøven, noe som gjorde inntrykk på ESC-ekspert i svenske Aftonbladet Torbjörn Ek.

– Jeg aner ikke hvordan det hørtes ut, men jeg sang med hjertet, sier Andreas «TIX» Haukeland (28) fra «green room» etter at han sto på scenen i semifinalen.

Rett før han sto på scenen fortalte han til VG at han hadde endret deler av sceneshowet for å formidle mer av historien bak låten og «TIX». Artisten har vært åpen om at han har Tourettes syndrom, som kan føre til plutselige, ufrivillige bevegelser.

– Å høre folk synge med på en så personlig låt når jeg er i Nederland er noe av det største jeg har opplevd, sier han.

I publikum er det 3.500 personer - TV-sendingen samler millioner av seere. Artisten ønsker å være et forbilde for de som føler seg annerledes.

I presserommet ved førte brille-slippet til applaus og jubel fra journalister, anmeldere og kommentatorer fra medier i hele Europa.

Eurovision Song Contest 2021 arrangeres fra Rotterdam i Nederland.

Går TIX videre i kveldens semifinale skal han representere Norge i finalen lørdag 22. mai. I finalen er de forhåndskvalifiserte landene Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia og Tyskland klare. Til sammen skal 26 land delta i årets finale - 39 land deltar i år og fra hver semifinale går 10 videre.

LÅTSKRIVERE: Mathias Haukeland og Emelie Hollow er på plass i Nederland. De er en del av den norske delegasjonene og føler finalen fra «green room». VG snakket med de rett før TX dro på scenen. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Stolt av storebroren

TIX har produsert låten selv, men har med seg Emelie Hollow og lillebroren Mathias Haukeland som låtskrivere.

– Det er helt vilt å se han på scenen. Han har stålkontroll og jeg er kjempestolt av han, sier Haukeland.

– Vår jobb er gjort, og nå gjør TIX det så bra på scenen med å formidle historien sin, sier Hollow.

Hollow sier hun er stolt over at hun har fått lov til å være med.

– Hvordan synes du sceneshowet har blitt?

– Da jeg snakket med Andreas da vi skulle oversette låten til engelsk så fortalte han om hvordan han så for seg sceneshowet med engler, vinger og demoner, sier hun.

– Historien hans blir nydelig presentert slit showet har blitt, sier Haukeland

TIX-FAN: Den norske artisten har klart å kapre hjertet til nederlandske Mike van Kolthoorn (19). Hun sitter i publikum med norsk flagg i kveld. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Nederlandske TIX-fans

Strenger regler for reiser under coronapandemien har skapt problemer for å få norske ESC-fans i publikum under årets konkurranse.

Under kveldens semifinale er det 3.500 personer i salen, og blant dem er det lokale TIX-fans. Nederlandske Mike van Kolthoorn (19) er en av dem – hun skal vifte med et norsk flagg i kveld.

– TIX virker som en veldig snill person og jeg liker budskapet han har, sier hun til VG.

19-åringen forteller at hun kjenner seg igjen i historien til TIX, og det å føle seg utenfor. Det er en viktig grunn til at hun heier på ham.

– Også har han en «amazing» stemme, sier hun.