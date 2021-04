TV-KJENDIS: Kelly Osbourne, her på American Music Awards i Los Angeles i 2019. Foto: Jordan Strauss / Invision

Rusfri Kelly Osbourne fikk tilbakefall

Kelly Osbourne (36) falt av vannvogna etter fire år som tørrlagt alkoholiker.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det betror TV-kjendisen og artisten til sine 2,3 millioner følgere på Instagram.

I et videoopptak postet på Instastory natt til tirsdag norsk tid, forteller hun:

– Dette er litt vanskelig for meg å snakke om, men jeg har lovet alltid å være ærlig med dere om hva som foregår og hvor jeg befinner meg i helbredelsesprosessen.

Hun fortsetter talen foran selfiekameraet på mobilen:

– Jeg har hatt et tilbakefall, og jeg er ikke stolt av det. Men nå er jeg tilbake i sporet.

Osbourne forsikrer at hun er edru i dag, og at hun kommer til å være edru i morgen. Samtidig presiserer Osbourne at hun har lært at hun må ta én dag om gangen.

les også TV-stjernen om diagnosen: – Nekter å føle skam lenger

36-åringen-åringen, kjent fra en rekke TV-serier og som datteren til den britiske rockeren Ozzy Osbourne (72) og programlederkona Sharon Osbourne (68), informerer videre om at hun vil utbrodere mer om det som har skjedd i en podkast senere denne uken.

– Siden jeg aldri noensinne vil lyve for dere, ønsker jeg å gi dere sannheten. Tusen takk for all støtte og kjærlighet.

Før hun ble rusfri var Osbourne flere ganger innlagt for avvenning. I biografien «There Is No F**king Secret: Letters From a Badass Bitch» i 2017 innviet hun omverdenen i alle livets nedturer og oppturer – også rusavhengigheten.

Rockedatteren, som selv har gitt ut flere album, har også tidligere snakket om rusmisbruket. Se VGTV fra 2014 under: