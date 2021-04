NYFØDT: Selda Ekiz og Alf Martin Kollen Evensen deler dette bildet av barnet sitt. VG har fått tillatelse til å bruke det. Foto: PRIVAT

Selda Ekiz har født: − Lang og tøff fødsel

«Alle mot 1»-programlederen (36) og kjæresten Alf Martin Kollen Evensen (37) er blitt foreldre. De ønsker å holde kjønnet hemmelig litt til.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

«Jeg visste ikke at jeg har en greie for å lukte på nakker jeg har laget», skriver Ekiz til et bilde på Instastory, som viser et glimt av den nyfødte babyen.

Hun røper ikke kjønnet.

I en tekstmelding til VG skriver den nybakte mammaen at det ble en lang og tøff fødsel.

«Men med Alf og de omsorgsfulle menneskene på Ahus, gikk det veldig fint til slutt. Alf fikk heldigvis være med fra vi kom til sykehuset og til jeg ble plassert på barsel».

Hun legger til at de ikke ønsker å avsløre riktig ennå om det er en gutt eller jente som har ankommet.

TV-FJES: Selda Ekiz, her under et intervju med VG for noen år siden. Foto: Karin Beate Nøsterud

Den nybakte pappaen skriver på sin Instastory at han er så stolt og imponert over kjæresten.

«Du er rå!», skriver han til Ekiz.

TV-seerne har inntil nylig kunnet følge med på den voksende magen til Selda Ekiz uke til uke på NRKs «Alle mot 1». Også på Instagram har hun dokumentert hverdagen som blivende førstegangsmamma.

«Nei, jeg har fortsatt ikke nedkommet med et avkom», skrev hun fredag – og la til:

«Men sesongfinalen av #allemot1 er i morgen og vikar Victor Sotberg stepper inn igjen. (...) Og må jo bare si at eksperimentene er så morsomme og spennende at det kan hende jeg føder fordi jeg koser meg sånn når jeg ser på».

Røpet nyheten før jul

«Okej, jeg smiler her, men i det siste har jeg vært mer sinna enn vanlig. Men det er visst ikke så rart, jeg er fortiden 1.5 tyrker. Og 0.5 Østfolding. En spennende miks, men jeg elsker jo eksperimenter», lød det da Ekiz røpet graviditeten på Instagram 13. desember.

I begynnelsen av april la den høygravide TV-kjendisen ut dette bildet med teksten: «Lurer sånn på hvem som bor i meg for tida. Babyen danser, sparker og åler seg. Og reagerer på favorittmusikken min. Håper bare den ikke hater det»:

Ekiz, også kjent fra «Newton» og «Anno», figurerte i fjor som skuespiller i serien «Norsk-Ish» på NRK. Serien handler om utfordringene ved å være norskfødt med innvandrerforeldre. På Instagram beskriver Ekiz seg selv som «nordmann med tyrkiske foreldre».

Paret er bosatt i Oslo, men Evensen kommer opprinnelig fra Fredrikstad. Det var han som bekreftet forholdet overfor VG for halvannet år siden.

I 2013 ble Ekiz tildelt prisen «Beste kvinnelige programleder» under «Gullruten» – for «Newton».

