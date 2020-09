1000 METER : Det ble en sjokkstart på turen med Lars Monsen for Stian «Staysman» Thorbjørnsen. - Tusen høydemeter rett opp. Ikveld møter du ham i «På villspor med Monsen». Foto: Geir Evensen/NRK

«Staysman» på tur med Monsen: – Som helvetesuka i Forsvaret

Fire dager med Lars Monsen var som helvetesuka i Forsvaret for Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Og skotøyet som overlevde fem måneder i Afghanistan, holdt bare 300 meter på tur med Monsen.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg har ikke vært så sliten etter en tur siden jeg var i Forsvaret og jeg hadde nok undervurdert denne turen litt på forhånd. Vi startet jo med å gå tusen høydemeter rett opp, sier Staysman som er på tur med Monsen på NRK ikveld til VG.

les også Vita og Wanda på tur med Monsen: – Helt utenfor komfortsonen

Så mye mat ble det heller ikke hverken på han eller Lars Monsen underveis. De to endte blant annet opp med multekart i stekt i smør med gastromat-krydder.

Fredag kveld er han tredje mann ut på tur med Monsen - og det er åpenbart at dette er et konsept norske TV-seere har stor sans for. Ifølge NRK har over 1,2 millioner til nå sett «Med Monsen på villspor» med Jon Almås, og over 900.000 episoden med Vita og Wanda som ble sendt forrige fredag.

les også Lars Monsen i ny bok: Snakker til de døde

– Jeg har mye meg selv å takke for at det ble slik og jeg var nok litt stor i kjeften på forhånd. For jeg hadde jo sagt at de måtte ikke gi meg en pingle tur, forteller Staysman.

PÅ TOPPEN: Jeg har fått bekreftet at hvis man aldri gir opp, så kommer man i mål til slutt, sier Stian «Staysman» Thorbjørsen etter turen med Lars Monsen. Foto: Håvard Jenssen/NRK

Men turskoene som han hadde tatt vare på og pleiet siden han tjenestegjorde i Afghanistan i 2004, tålte ikke turen med Monsen.

– De holdt bare 300 meter med Monsen, da røk sålen, sier vokalisten som sier dette om turen:

les også Staysman med skuespillerdebut i «Rådebank»

AFGANISTAN: Dette skøtøyet overlevde fem måneder i Afganistan, men bare 300 meter med Lars Monsen. Foto: Privat

– Jeg har opplevd en enorm mestringsfølelse og lært meg masse ting. Blant annet å orientere meg i marka. Og så har jeg fått bekreftet at hvis man aldri gir opp, så kommer man i mål til slutt.

Foruten turen med Lars Monsen, har det vært en travel sommer for Staysman med to andre TV-innpillinger. Både «Allsang på grensen» - og «Hver gang vi møtes» for TV 2.

– Jeg skulle egentlig også holdt 40–50 konserter i løpet av sommeren. Men de ble jo avlyst - og sett i ettertid skjønner jeg nesten ikke hvordan jeg skulle rekke alt. Jeg har vært opptatt med TV hver eneste dag, sier Staysman

Publisert: 11.09.20 kl. 17:55 Oppdatert: 11.09.20 kl. 18:15