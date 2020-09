JA-JA-JA: Cha cha cha var førstedansen med Nate Kahungu og Helen Spilling i det tredje programmet av høstens «Skal vi danse» på TV2. Dette bildet er fra forrige lørdag. Foto: Espen Solli / TV 2

«Skal vi danse»: - For en showmann du er!

Nate Kahungu fikk æren av å åpne kveldens «Skal vi danse» sammen med dansepartner Helene Spilling - til stor fornøyelse for dommer Egor Filipenko.

Nå nettopp

– For en showmann du er! sa Filipenko etter Kahungus cha cha cha.

Realitydeltakeren er kanskje den som har imponert dommerne mest hittil i sesongens to første programmer og fikk sist lørdag den første nieren i årets konkurranse. Likevel var dommerne behersket denne gangen og ga til sammen 26 poeng.

Samtidig fikk Nate Kahungu - kjent fra den kjærlighetsfylte realityserien «Love Island» - allerede i første program anledning til å legge romanseryktene med partneren Helene Spilling død da han fikk noe kritikk fra dommerne for manglende kjemi med partneren på dansegulvet.

– Det er litt ironisk med tanke på romanseryktene på utsiden, sa han til VG etter endt premieredans.

Sist lørdag gikk førstemann ut av årets konkurranse, også det en reality-deltaker, da en skuffet «Ex on the beach»-profil Øystein Lihaug Solberg måtte innse at han også var «Ex i Skal vi danse».

Publisert: 19.09.20 kl. 19:45

