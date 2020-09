EXIT: Fred Buljo og Lillian Aasebøs deltakelse i høstens «Skal vi danse» der dessverre over. Foto: Espen Solli / TV 2

Fred Buljo ute av «Skal vi danse»

Sist uke klarte Fred såvidt å redde seg fra «Skal vi danse»-avskjed, men denne gangen holdt det ikke.

– Jeg har det fint, det er tross alt lørdag, spøkte Fred Buljo rett etter sending og virket ikke veldig overrasket.

– Det har vært litt av en reise. Jeg har lært å gjøre ting med kroppen min som jeg ikke visste var mulig. Jeg er veldig takknemlig, sa Buljo som dermed ikke klarte å oppnå topplassering som han gjorde i Melodi Grand Prix i fjor.

Birigit Skarstein og makker Philip Raabe var på tangohakket i «Moulin Rouge» i kveldens program av «Skal vi danse». Skarstein fikk tidligere i uka fremskyndet starten i NM i roing for å rekke kveldens «Skal vi danse»-episode.

Og Birgit Skarstein vant!

– Jo, det gikk greit - jeg vant, svarte hun smilende da hun ble spurt om hvordan det hadde gått på Årungen rostadion tidligere på lørdagen.

JA-JA-JA: Cha cha cha var førstedansen med Nate Kahungu og Helen Spilling i det tredje programmet av høstens «Skal vi danse» på TV2. Både Egor Filipenko og Tore Petterson blant dommerne trakk frem Kahungus showmanship. Foto: Espen Solli / TV 2

Før det var det realitydeltakeren Nate Kahungu som hadde stjålet showet.

– For en showmann du er! sa Filipenko etter Kahungus cha cha cha.

Realitydeltakeren er kanskje den som har imponert dommerne mest hittil i sesongens to første programmer og fikk sist lørdag den første nieren i årets konkurranse. Likevel var dommerne behersket denne gangen og ga til sammen 26 poeng.

Samtidig fikk Nate Kahungu - kjent fra den kjærlighetsfylte realityserien «Love Island» - allerede i første program anledning til å legge romanseryktene med partneren Helene Spilling død da han fikk noe kritikk fra dommerne for manglende kjemi med partneren på dansegulvet.

– Det er litt ironisk med tanke på romanseryktene på utsiden, sa han til VG etter endt premieredans.

Sist lørdag gikk førstemann ut av årets konkurranse, også det en reality-deltaker, da en skuffet «Ex on the beach»-profil Øystein Lihaug Solberg måtte innse at han også var «Ex i Skal vi danse».

Siri Kristiansen var neste kjendis ut i en rumba som ga henne 25 poeng, mens Michael Andreassen hadde fått salsa i utfordring i kveld. Det holdt til 30 poeng og foreløpig bestenotering i kveld - helt til programleder Andreas Wahl gjorde rumba til «Løvenes konge» og økte til 33.

SALSA-PAR: Michael Andreassen og dansepartner Ewa Trela danset seg inn til 25 poeng. Foto: Espen Solli / TV 2

Etter at Synnøve Skarbø hadde danset quickstep, var det klart for Fred Buljo som tango-actionhelt á la «The Matrix». Han var svært nær ved å ryke sist lørdag, men fikk noe bedre kommentarer fra dommerne denne gangen.

– Når blikket ditt er på plass, så kommer kroppen etter også, sa Tore Petterson som i likhet med de andre dommerne mente at innsatsen var litt ujevn.

Til slutt ble det 21 poeng, atskillig bedre enn de 13 fattige poengene Buljo fikk forrige gang.

MØRKT OG HARDT: Fred Buljo og Lillian Aasebø. Foto: Espen Solli / TV 2

Youtuberen Agnetesh, som nok sørger for at «Skal vi danse» også får noen ekstra seere i de yngste aldersklassene, danset etter et «Flåklypa»-tema og ble belønnet med 26 poeng, mens Kristin Gjelsvik serverte en svært farverik seanse fra «Trolls», uten at det imponerte dommerne altfor mye.

– Du blir av og til altfor sen, sa Trine Dehli Cleve til Gjelsvik, og fikk medhold fra de andre dommerne at hun denne gangen kanskje ble litt for revet med.

Til slutt ble det 22 poeng på Kristin Gjelsvik.

FARVERIKE TROLL: Kristin Gjelsvik og Catalin Mihu. Foto: Espen Solli / TV 2

Før de to siste dansene, var det Andreas Wahl som lå øverst, mens Fred Buljo nok en gang måtte se navnet sitt helt nederst. Nest sist ut var Thomas Alsgaard som Jack Sparrow fra «Pirates of the Caribbean». Sjørøver-Thomas fikk trampeklapp fra salen og endelig var dommerne enige.

– Velkommen til «Skal vi danse» - endelig! utbrøt Trine Dehli Cleve som ga den første av fire syvere, altså 28 poeng.

Aller sist ut i kveld var Marte Bratberg med tango fra «Star Wars». Dommerne var lite uenige med hverandre, men Bratberg endte til slutt på pene 31 poeng og en tredjeplass før seertallene ble lagt til.

Disse deltakerne risikerte å ryke:

* Synnøve Skarbø

* Kristin Gjelsvik

* Fred Buljo

PIRATER: Thomas Alsgaard og Rikke Lund. Foto: Espen Solli / TV 2

