CANNES: Sean Penn på Cannes-festivalen med den nyeste filmen han har regissert, «Flag Day». Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Sean Penn med absolutt vaksinekrav

Skuespiller Sean Penn nekter å fortsette innspillingen av Watergate-serien «Gaslit» med mindre samtlige i casten og mannskapet tar covid-vaksine.

Like etter at det ble kjent at Eric Clapton nekter å spille konserter der det er krav om vaksinepass, melder flere filmmedier at Sean Penn krever obligatorisk vaksinering av alle skuespillere og TV-arbeidere under innspilling av «Gaslit».

Penn har nylig vært på filmfestivalen i Cannes med filmen «Flag Day», men nekter ifølge Deadline å gå tilbake til jobben på Watergate-serien der han spiller mot blant andre Julia Roberts, før alle er beskyttet.

FAR OG DATTER: Dylan Penn som spiller i «Flag Day» og Sean Penn på rød løper 10. juli. Foto: Simone Comi / IPA / IPA Milestone

Studioet som lager «Gaslit», NBCUniversal, innførte obligatorisk vaksine for casten og mannskapet som jobber nært på hverandre uten munnbind, såkalt «Zone A», tidligere denne uken. Penn går altså enda lenger med krav om vaksine til samtlige på settet.

Penn har ifølge Variety tilbudt seg å tilrettelegge for gratis vaksinetilbud gjennom sin veldedige organisasjon Community Organized Relief Effort.

Nye retningslinjer

Obligatorisk vaksinering er et hett tema i film- og TV-bransjen i Los Angeles for tiden, der flere studioer og fagforeninger den siste tiden har forhandlet om en avtale om vaksine-påbud.

I en felles uttalelse mandag kom det fram av avtalen gir produsentene «mulighet til å innføre krav om vaksine for cast og stab i sone A etter individuell vurdering av hver produksjon.»

Smittehopp

I Los Angeles har det vært et hopp i smittetallene den siste tiden, og krav om munnbind innendørs er gjeninnført. Ifølge Los Angeles Times har antallet covid-innleggelser på sykehus mer enn doblet seg i California den siste måneden, med en større vekst de to siste ukene.

Nær alle som blir alvorlig syke i den nye bølgen er uvaksinerte, ifølge avisen.

«Gaslit» har fokus på de «ukjente» figurene og historiene i Watergate-skandalen. Penn spiller justisminister John Mitchell og Julia Roberts spiller kona Martha Mitchell. Det skal gjenstå noen ukers jobb for Penn.