PÅ LAG: Stephen Colbert og Jimmy Fallon på rød løper under Met-gallaen i New York tidligere i år. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Amerikanske talkshow-profiler sammen mot Trump

Publisert: 27.06.18 12:56 Oppdatert: 27.06.18 14:16

TV 2018-06-27T10:56:20Z

«Late night»-verter Jimmy Fallon, Stephen Colbert og Conan O’Brien forener krefter i satirisk monolog mot Trump.

President Donald Trump gikk hardt ut mot flere amerikanske talkshowstjerner under et valgmøte i South Carolina mandag . Anklagene om manglende talent og humoristiske poenger bidro til at «Late night»-vertene Jimmy Fallon, Stephen Colbert og Conan O’Brien tirsdag publiserte en samlet satirisk monolog som svar til Trump, skriver ABC .

Det to minutter lange motsvaret ble delt på «The Late Show with Stephen Colbert» sin Twitterprofil, og ble inkludert i Colberts programintro til tirsdagens tv-sending.

Satiriske kruttsalver

Filmsnutten åpner med Colbert på sitt eget kontor, der han noterer seg en vits om Trump som forberedelse til kveldens program.

– Hmmm. Ok! Det er overraskende at Trump er oransje, for hvis du spør meg, så er han bananas. Og ferdig. Flott monolog, sier Colbert, før Fallon kobles på via et videoanrop.

– Hey, low-life, sier Fallon og refererer med det til Trumps kallenavn på Colbert under mandagens valgmøte.

Colbert parerer med: – Hey, lost soul, i tråd med presidentens beskrivelse av Fallon.

Det har stormet rundt Fallon i det siste etter at han i en podkast med Hollywood Reporter forrige uke beklaget stuntet fra 2016, der han klappet på presidentens hår under «The Tonight Show» . Trump responderte som vanlig via Twitter.

Bred respons

Videre i Twitter-filmen kobles også O’Brien på, tilsynelatende midt i barberingen.

– Hvilken president? Donald Trump? Eiendomsfyren som selger biffer? Er han president? Hvordan går det? spør O’Brien, før han avslutter:

– Vel, gi ham tid.

Filmen har foreløpig nytt stor popularitet på Twitter, med flere tusen retweets og likes, blant annet fra «Ringenes Herre»-skuespiller Elijah Wood.

– De beste karene noensinne, hver og en av dere, skriver Wood.