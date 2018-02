MISTET BROREN: Kim Cattrall, her på en tilstelning i New York for noen år siden. Foto: JENNIFER GRAYLOCK / TT / NTB scanpix

Kim Cattralls bror funnet død

Publisert: 05.02.18 08:59

TV 2018-02-05T07:59:12Z

«Sex og singelliv»-stjernen Kim Cattrall (61) gikk søndag fortvilet ut med savnetmelding. Nå er hun i sorg over utfallet.

Et knapt døgn etter at skuespilleren etterlyste sin 55 år gamle bror Christopher Cattrall på Instagram , poster hun nå på billeddelingstjenesten at han er død.

Under et bilde av seg selv og broren opplyser Kim Cattrall at det er med dyp sorg hun og resten av familien kunngjør brorens brå død.

« Nå ber vi om respekt for privatlivets fred, men vi takker alle på sosiale medier for strømmen av kjærlighet og støtte i denne tunge tiden », skriver TV-stjernen.

I helgen meldte familien Chris, som de kaller ham, savnet. Han hadde da vært borte siden tirsdag. De pårørende var bekymret fordi han hadde etterlatt huset sitt ulåst.

« Han er en bror i særklasse », lød det etterlysningen søsteren postet natt til søndag – der hun samtidig ba om hjelp til å finne ham.

55-åringen ble ifølge ABC News og en rekke andre amerikanske medier funnet på sin egen eiendom i Lacombe i Alberta, Canada.

Politiet har ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, men dødsfallet etterforskes.

Christopher Cattrall bodde alene med sine syv hunder.

