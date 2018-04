RØK UT: Jannike Kruse ble lei da hun som fjerde kvinne røk ut av «Århundrets Stemme». Foto: Thomas Reisæter, TV 2

Forsker om Kruses «Århundrets stemme»-exit: Kvinner stemmer på menn

Jannicke Kruse ble «litt provosert» av at det er kvinnene som gang etter gang ryker ut av TV 2-programmet «Århundrets stemme». Det finnes det en forklaring på, ifølge sosiolog Berit Ingunn Skog.

Kanalens «Århundrets stemme» samlet ti artister som hver episode skal synge låter fra et tiår, fritt innenfor sjanger og artist.

Lørdag røk den fjerde deltakeren ut av programmet: Jannike Kruse. Hun var også den fjerde kvinnen som røk ut. Dermed er det én kvinne og fem menn igjen.

Dette førte til en utblåsning fra Kruse som ble «litt forbannet på kvinners vegne» over at alle kvinnene stemmes ut, mens gutta står trygt.

- Jeg kan forstår frustrasjonen når man ryker ut midt i en konkurranse. Men utfallet av denne konkurransen er hundre prosent styrt av seerne som stemmer på sine favoritter og avgjør hvem de mener fortjener å gå videre, sier programredaktør i TV 2 , Jarle Nakken, til VG.

Men hvem seerne har som favoritter, kan ha sammenheng med kjønn, ifølge sosiolog og forsaker Berit Ingunn skog ved NTNU. Det tror hun kan være en forklaring på at det bare er kvinner som har røket ut av «Århundrets stemme» .

– Kvinner stemmer på menn

Skog har forsket på stemmegivning og kjønn i sangkonkurransene «Idol» og «The Voice». Da avdekket hun at kvinner stemmer mer enn menn - og kvinner, de stemmer oftere på menn.

– Stemming har sammenheng med en rekke ting som sangen, appellen og utseende. Det kan være menn som gjør at seerne blir fascinerte og stemmer på dem, sier hun.

Hun tror det samme kan være tilfellet for «Arhundrets stemme».

– Dette kan jo være en indikator på at det fortsatt er et tydelig kjønnsmønster.

Det oftere unge kvinner som ser på TV en lørdags kveld, og tar til mobilen for å stemme, mener hun. Dermed kan det være større sannsynlighet for at kvinner stemmes ut.

Nakken i TV2 sier til VG at kanalen ikke fører kjønnsstatistikk over de som stemmer.

– Utfallet av konkurransen styres av hvem seerne ønsker at skal vinne og jeg har full tiltro til at seerne stemmer frem dem de mener er best uavhengig av kjønn, sier han.

Oppfordrer til å stemme på Frida

– Hvis Frida ryker neste gang, går vi til streik, kommenterte Kruse til TV 2 da at exiten var et faktum.

Til VG utdypet hun at hun er takknemlig for å ha fått være med i serien og hun synes alle som står igjen i programmet er fantastiske.

– Når det er sagt synes jeg det er ekstremt kjipt at det nå er én dame igjen, mens alle gutta er trygge. Jeg håper det norske folk nå ser at de har et ansvar her og stemmer masse på Frida, kanskje til og med i tillegg til den man har som favoritt? Sa hun.

I et senere intervju med TV 2 oppfordret hun også alle publikummere om å ta seg stemmen og stemme frem den ene jenta som er igjen.

Frida Ånnevik (33) fra Hamar er fortsatt med i konkurransen.

