GLAD: Øivind «Elg» Elgenes er glad for at det tross alt gikk bra. - Det kunne gåptt veldig ille, sier han. Foto: Hallgeir Vågenes

«Elg» skadet seg med motorsag - måtte sy 26 sting

Publisert: 10.04.18 15:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-04-10T13:11:03Z

Han skulle bare felle en tørr gran, men det holdt på å gå riktig galt for Øivind «Elg» Elgenes mandag. Motorsaga kilte seg fast i treet og da han fikk den løs, skrellet den nedover leggen. Resultatet var at han måtte sy 26 sting.

– Jeg virkelig sjokk da jeg kjente saga i leggen. Men heldigvis traff den ikke på innsiden av låret. Da kunne jeg ha blødd ihjel, sier vokalisten fra legendariske «Dance With A Stranger» til VG.

– Dette var virkelig min private motorsag-massakre, fortsetter «Elg».

Han måtte rett på legevakten, hvor han det ble sydd 26 sting.

– Legen ristet bare på hodet. Han kjenner meg, det er jo stadig vekk noe med meg. Jeg er vel nærmest for fast kunde å regne, fortsetter «Elg».

Han forteller hva som skjedde:

– Jeg skulle bare ta ned en tørr gran som står på eiendommen og lot vernebuksa ligge igjen i huset. Jeg stod litt ustødig, men en gammel ståltråd hadde vokst inn i treet og motorsagbladet kiler seg fast. Jeg prøver å få løs saga og mens bladet fortsatt går, skreller det nedover leggen. Første gang jeg skjærer meg på en motorsag - og det var skarp. Jeg lærte ihvertfall at jeg skal aldri bruke motorsag uten vernebukse igjen, sier «Elg».

Denne våren er han med i TV 2 -programmet «Århundrets stemme». Lørdag hylles 30-tallet i Århundrets stemme på TV 2. ELG skal synge «Don´t mean a thing ( if you ain’t got that swing»)

– Når jeg fikk sving på motorsaga, får jeg nok sving på denne låta også, sier «Elg».

– Vi legger til rette for «Elg «på scenen slik at det blir komfortabelt for han under fremførelsen på lørdag. Sendingen går som planlagt og vi er glad for at det ikke gikk verre når ulykken først inntraff, sier pressekontakt Unn Grethe Berge i TV 2.

Denne artikkelen handler om Drama

TV 2