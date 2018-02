KRAFTANSTRENGELSE: Vegard Ylvisåker som arkitekt Tor Kraft i «Stories From Norway». Foto: TVNorge

Gulltall for Ylvis

Publisert: 20.02.18 12:34 Oppdatert: 20.02.18 13:05

TV 2018-02-20T11:34:36Z

Norge vil ha «Stories from Norway». Premieren på Ylvis-brødrenes nye programserie på TVNorge mandag ble sett av hele 479.000 seere.

– Dette føles som å ta en ny olympisk medalje. Gutta er så fantastisk flinke, og jeg har hatt så innmari trua på dette prosjektet, da er det deilig å se at folk gir» «Stories From Norway» en sjanse. Vi ser en olympisk effekt på seertallene, det hjelper tydeligvis å promotere programmene våre i OL-sendingene. Men sånne seertall kommer likevel ikke av seg selv. Her har vi å gjøre med to humortalenter av olympiske proporsjoner, sier Eivind Landsverk, programdirektør i TVNorge og Discovery Networks.

Dermed ser det ut til at anmeldere og TV-publikumet er på linje. VGs anmelder Morten Ståle Nilsen ga for eksempel showet terningkast fem - og skrev blant annet:

«Stories From Norway » er et «forfengelighetsprosjekt» av det beste slaget: Skreddersydd for de to hovedmennenes begavelser. Skal vi dømme ut fra de to første av i alt syv episoder, har brødrene (samt medforfatter Christian Løchstøer) aldri vært bedre».

- Jeg tror faktisk også vi kan se høyere seertall neste uke. Jeg har aldri i mitt liv sett maken til en sånn unisont positiv respons på et program som jeg så på Twitter og Facebook i går. Så dette blir spennende, sier Landsverk videre.

– Ylvis-brødrene står sterkt i utgangspunktet. Samtidig som TVNorge er i «dytten» om dagen - og OL er utvilsomt et godt promo-vindu for kanalen. Jeg vil vel tro at de fleste har fått med seg kanskje 10–12 ganger at det var premiere på «Stories From Norway» på mandag, sier TV-sjef Morten Wiberg i Carat Media til VG.

Samtidig understreker han at det er ikke noen automatikk i dette.

– TVNorges OL-kveld har for eksempel ikke gått så bra, til tross for det samme promo-vinduet som andre programmer på TVNorge har i disse dager, fortsetter Wiberg.

Han tenker at TVNorge kan få en positiv OL-effekt for de andre programmene som lanseres nå utover våren også.

– Men det må være kvalitet for at folk skal fortsette å se på, presiserer Morten Wiberg.

TVNorge er for eksempel strålende fornøyde med premiemetallene for «71° nord - Norges tøffeste kjendis» som kan skilte med 428.000 seere. Det er fremgang fra fjorårets premiere som ble sett av 389 000.