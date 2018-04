INNSPURT: TV-serien basert på Jon Michelets bøker «En sjøens helt» nærmer seg innspilling. Nå venter produsenten bare på et «endelig grønt lys» fra NRK. Avdøde Jon Michelet ønsket seg en ung «Leonardo di Caprio . Bare ikke fullt så pen» i rollen som krigsseileren Halvor. Foto: Trond Solberg

Livsverket kan bli TV-serie til 150 millioner kroner

Publisert: 17.04.18 11:13

Jon Michelet rakk akkurat å legge siste hånd på livsverket «En sjøens helt» før han døde. Går alt etter planen begynner innspillingen av TV-serien om Halvor og de andre krigsseilerne i februar/mars neste år. Prislappen for de første åtte episodene ligger på 150 millioner kroner. Serien kan bli vist på NRK allerede i 2020.

Det opplyser produsent John M. Jacobsen i Filmkameratene til VG.

– Nå venter vi bare på et endelig grønt lys fra NRK - og det vil overraske meg om de vender tommelen ned, sier John M. Jacobsen.

– Dette er et godt prosjekt og nå ser vi at dette kan bli til noe, sier dramasjef i NRK, Ivar Køhn til VG.

Han karakteriserer «En sjøens helt» som et prosjekt som ligger i «øvre klasse» hva budsjett angår.

– Et krigshistorisk drama er et epokedrama, og det koster penger, sier Køhn.

Dramasjefen ønsker imidlertid ikke å si noe konkret om når NRK vil fatte den endelige beslutningen om de kommer til å gå for denne storsatsingen eller ikke.

– Det er fortsatt et godt stykke igjen når det gjelder finansiering, sier Køhn.

– Får vi med oss NRK er vi ganske sikre på finansieringen. Da vil de gå inn med halvparten av budsjettet, mens resten vil kunne komme fra utenlandske distributører, offentlige støtteordninger og momsrefusjon, sier John M. Jacobsen.

Det som har vært klart i over to år er at regissør for «En sjøens helt» blir Jarl Emsell Larsen, som tidligere blant annet har regissert TV-serien «Øyenvitne». Men rollelisten er så langt ikke avklart.

– Vi har tenkt mye på hvem som skal ha de forskjellige rollene, men vi har foreløpig ikke snakket med noen. Vi tenker rundt ti nøkkelpersoner. Den vanskeligste rollen å besette er hovedpersonen Halvor fordi han er såpass ung, bare 18 år i den første boken, sier Jacobsen.

«En sjøens helt» handler som kjent om Halvor Skramstad som mønstrer på Wilhelmsen-båten «M/S Tomar» som førstereisgutt i desember 1939, og snart opplever at handelsskipet blir en del av den norske krigsinnsatsen.

I et intervju med VG i 2016 sa Jon Michelet dette om hvilke tanker han gjorde seg om som skulle spille Halvor.

– Det er veldig mange dyktige unge norske skuespillere nå, men min helt Halvor er 18 år når han drar til sjøs og jeg skulle gjerne ha beholdt den ungdommeligheten. Jeg tror de må finne en ung Leonardo di Caprio til meg. Bare ikke fullt så pen, sa Jon Michelet med et spøkefullt glimt i øyet.

– Jon Michelet har vært involvert i dette helt fra starten av, men hadde ingen sterke følelser for hvem som skulle spille de forskjellige rollene. Han var derimot veldig opptatt av at dette skulle bli ordentlig, sier John M. Jacobsen.

Han forteller at det er tre kvart år siden han snakket direkte med Michelet om utviklingen av prosjektet.

– Til å begynne med fungerte han som rådgiver for manusforfatterne, men så tok sykdommen over og det ble vanskelig for ham å være tilgjengelig for oss. Han så frem til å se denne serien og det er veldig synd han ikke får det. Men jeg tenker at den beste måten vi kan hedre hans minne på, er å lage en god serie, fortsetter John M. Jacobsen.

Foreløpig er det bare planlagt en sesong. Med unntak av første episode som vil være på 90 minutter, er det lagt opp til 60 minutters episoder.

– NRK har gjort det klart at de ikke vil forplikte seg til mer enn en sesong før de har sett hvordan den blir og hvilken mottakelse den får,sier Jacobsen.

Men det betyr ikke at man ikke kan gjøre forberedelser for flere sesonger.

– Slik det ser ut nå, kommer første sesong av TV-serien til å handle om det skjer i den første boken. Det vi kan gjøre når vi ser hvordan det blir, er å starte manusarbeidet med sesong to, sier Jacobsen.

Han mener at det er mange paralleller mellom «En sjøens helt» og «Kampen om tungtvannet», som også ble produsert av Filmkameratene og som i 2015 kostet 75 millioner kroner å lage.

– Begge handler de om sentrale hendelser i annen verdens krig. Churchill har jo også sagt uten den norske handelsflåten ville England tapt slaget om Storbritannia. Dette er en internasjonal historie på mange måter. Sesong en handler om konvoitrafikken mellom England og USA under krigen og det er et ubekrevet blad innenfor TV- og krigs film. Vi har utenlandske kontakter som synes dette prosjektet er veldig interessant, sier John M.Jacobsen.

