SPARER: Statskanalen mener de sparer penger på å kvitte seg med lisenskontrollørene. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Slutt på lisenskontrollen til NRK – aldri mer overraskende besøk

Heretter er det ingen risiko for å få besøk av lisenskontrollen på døren. NRK har nemlig sagt opp alle kontrollørene.

Ordningen med lisenskontroller ble avviklet ved årsskiftet. Det bekrefter økonomidirektør Andreas Norvik til VG.

Han forteller at denne beskjeden ble kommunisert ut til lisenskontrollørene i september i fjor.

– Vi har tatt denne beslutningen fordi vi opplever at den dataen vi får via elektronikkforhandlere som registrerer kjøpere av TV-apparater, er grundig nok. Vi mener at vi skal fange opp og opprettholde antallet lisensbetalere ved å øke analyseressursene på dette området, forklarer Norvik og legger til:

– Vi øker analyseressursene med én eller to personer, og dette er foreløpig gjort internt.

Sparer millioner

Økonomidirektøren sier at NRK ved å kutte ut lisenskontrollører får en kostnadsbesparelse på «noen millioner kroner» i året.

Norvik forsikrer at heretter vil ingen oppleve å få overraskende besøk på døren av NRK-utsendte som skal sjekke om man besitter en TV uten å betale for det.

– Det er helt slutt på kontrollene, ja, sier Norvik.

Hvem skal betale lisens? ** Alle som har en TV skal betale lisens. Det vil si både de som eier, leier eller låner en TV. Du er selv ansvarlig for å melde fra om at du har TV og/eller digital dekoder i bruk. ** Du kan ha flere TV-er på samme lisens så lenge de brukes av deg, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn som blir forsørget. Andre husstandsmedlemmer som forsørger seg selv skal betale egen lisens dersom de har egen TV i bruk. ** Lisensen gjelder for personen den er registrert på, ikke for adressen. ** Det er Stortinget som har bestemt at lisensen skal kreves inn av NRK. Vis mer vg-expand-down

– Hvilket signal gir dette utad til brukerne – at det nå aldri vil bli foretatt kontroller? Vil det ikke bli lett å snike seg unna lisensregningen?

– Det er lovbestemt og regulert at alle som selger TV, skal registrere salget. Det er forhandlerne pålagt å formidle til oss. Vi mener vi fanger det godt nok opp.

– Men de som overlater sin TV til andre for selv å kjøpe nytt apparat, foreldre som gir videre til barna for eksempel, de vil ikke bli fanget opp?

– Nei, det blir ikke registrert hvis man arver en TV. Men de færreste TV-er går i arv, mener Norvik.

21 sagt opp

21 lisenskontrollører på engasjement over hele landet mistet altså jobben sitt i desember.

– De jobbet på engasjement ved lisenskontoret i Mo i Rana. Går vi noen år tilbake i tid, var det flere titalls kontrollører ansatt, men tallet er redusert siden da, sier Norvik.

Kontraktene har hatt seks måneders varighet.

– Men noen ansatte har vært veldig lojale og fått dem forlenget. Enkelt av disse har tatt det tungt at de nå har mistet denne jobben, fordi de har hatt dette som bi- eller hovedgeskjeft i lang tid.

Økonomidirektøren bekreftet overfor Medier24 tidlig i desember i fjor at det lå an til effektivisering og rasjonalisering opp mot 130 millioner kroner i 2019 for å oppnå budsjettbalanse. Nettstedet anslo at en slik innsparing tilsvarer mellom 50 og 70 årsverk.

– At lisenskontrollen er skrinlagt, skjer uavhengig av denne kostnadsdiskusjonen i Medier 24, sier Norvik til VG.

Etter det VG kjenner til fikk lisenskontrollørene beskjed uten forvarsel på årsmøtet i fjor høst. Oppsigelsen kom svært overraskende på kontrollørene – som alle fikk beskjed om at de var uten jobb fra 15. desember.

En tidligere lisenskontrollør VG har vært i kontakt med, mener kontrollørene bidro til at NRK fikk inn betydelige summer på grunn av lisenskontrollene på døren – og stiller nå spørsmål ved hvordan NRK skal få inn lisens fra de mange som ikke betaler fremover.

– Det blir jo ingen kontroll nå. Vi fikk vite at de skulle ha et par personer til å ringe rundt, men det gir jo ikke samme effekt som når noen kommer på døra sier kontrolløren som ønsker å være anonym.

Sjekker abonnement

Audun Strand, leder ved lisenskontoret i Mo i Rana, sier til VG at det ikke er snakk om telefonkontroller heretter.

– Men vi skal stramme inn på de elektroniske måtene å samle inn data på. Blant annet ved hjelp av abonnementsregister hos TV-distributørene, som RiksTV og Viasat, opplyser han.

På det meste var det 70 linsenskontrollører som jobbet rundt om i Norge, men de siste årene var de sentrert mer i de store byene og antall kontrollører har ligget på mellom 20 og 30.