Jeger-Johanne: – Jeg ble tatt ut av «Farmen»-settet

Publisert: 10.01.18 22:07

«Jegertvilling» Johanne Thybo Hansen ble akutt syk og måtte til legen.

«Farmen kjendis» ruller videre på TV 2 , og onsdag ble det klart at «Jegertvilling» Kristine Thybo Hansen må møte i tvekamp førstkommende søndag etter å ha blitt valgt til førstekjempe av storbonden Martine Ek Hagen.

I onsdagens episode la ikke Kristine skjul på at hun er sliten, etter å ha slitt med å få sove skikkelig om nettene. Men hun var ikke alene om å slite i den andre «Farmen kjendis»-uka: Også søsteren Johanne «hanglet» veldig.

Pipa hadde skylda

– Jeg skulle ønske at jeg kunne yte litt mer. Men jeg følte meg skikkelig dårlig og ble på et tidspunkt i uke to tatt ut av «Farmen» for å dra på legebesøk. De måtte sjekke om jeg hadde pådratt meg en lungebetennelse. Ellers hadde jeg en fin opplevelse, selv om det er ganske bra å leve i 2018, sier hun til VG.

Legen fant - heldigvis - ut at Johannes plager ikke skyldtes lungebetennelse.

– De lurte på om det rett og slett var en astmabetennelse. Vi røyket jo pipe hele tiden, så de trodde at det var noe av grunnen. Etterpå ble det slutt på pipa, og vi fikk Rizla rullepapir. Da ble det mye bedre, humrer hun.

Tårene rant

– Hvor lenge var du ute av «Farmen»-gården?

– Nei, det var bare snakk om et par timer. Og jeg ble passet skikkelig på av produksjonen. Det var rett ut og rett inn igjen.

Etter onsdagens valg av Kristine som førstekjempe satt tårene løst for spesielt Jegertvillingene og deres gode venn, Erlend Elias. Det overrasket selv Johanne.

– Jeg er jo en følelsesperson, men hadde aldri trodd jeg skulle grine så mye! Men sånn var det der inne. Når vi var glad, var vi veldig glad, og når vi var lei oss, var vi veldig lei oss, forteller Johanne Thybo Hansen til VG.

