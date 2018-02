Her harselerer Ylvis med Northugs fyllekjøring

Ylvis-brødrene har gitt historien rundt Petter Northugs fyllekjøring i 2014 bein å gå på. Skistjernen selv aner ingenting. - Mulig han reagerer, sier Bård Ylvisåker til VG.

4. mai 2014 krasjet skistjernen Petter Northug (32) med autovernet på Byåsen utenfor Trondheim. Northug, som hadde 1,65 i promille, rømte fra stedet og etterlot seg en skadet kamerat. I avhør avga han falsk forklaring ved å anklage passasjeren for å ha kjørt bilen.

Nå blir fyllekjøringen TV-underholdning i det nye Ylvis -programmet «Stories from Norway» på TVNorge .

– Jeg aner ikke om Northug vet om dette. Vi prøver ikke å skjule det vi gjør, men vi ønsker heller ikke å involvere de vi portretterer i prosessen, forteller Bård Ylvisåker, noe som langt på vei bekreftes av Northugs manager, Are Sørum Langås.

– Dette er ukjent for oss, sier Langås når VG tar kontakt med ham.

Fra fest til fyllearrest

«Dette er historien om 24 timer som forandret norsk idrettshistorie».

Slik starter den tredje episoden av «Stories from Norway», som sendes på TV først neste mandag. Der har Bård Ylvisåker rollen som Petter Northug, og i programmet følger vi skistjernen helt fra festen på et utested i Trondheim, til nachspielet, den fatale kjøreturen, krasjet, politijakten - og til slutt fyllearresten og måten Petter rømte fra pressen på i en politibil.

Og med sanger som blant annet «Hele Norges langrennsfar» og «I’m sober», med tilhørende scener som ellevill festing og oppkastbonanza, får 32-åringen til tider virkelig gjennomgå.

– En historie som har alt

Underveis i Ylvis-brødrenes parodi av Petter Northug og den fatale kjøreturen får seerne små intervjustikk med flere «involverte». Deriblant journalist i Dagbladet, Esten O. Sæther, journalist i Aftenposten, Mette Bugge, journalist i NRK, Petter Moen Nilsen - og ikke minst Audun Sørseth, en kamerat av Northug.

– Det har vist seg utfordrende å finne de sakene vi ville gå for, de må jo oppfylle visse kriterier. De må være interessante, morsomme og må ha preget nyhetsbildet. Når det gjelder Northug og fyllekjøringen er det en spesiell historie som har alle ingredienser. Og da begynte vi å rote i det, forteller Bård.

– Og så har dere med dere en av Northugs kamerater?

– Ja, vi forhører oss jo med folk som er involvert på et vis. Men vi føler ikke at Audun er med på å svikte kameraten sin. Dessuten er han vel ikke akkurat en kar som kvier seg for å komme på TV.

Og «Paradise Hotel»-entusiaster vil kanskje dra kjensel på skistjernens venn. Populært kalt «Lord Audun» gjorde Sørseth seg nemlig sterkt bemerket i TV3-serien i 2014.

– Ingen latterliggjøring

– Hva tror dere Petter tenker når han ser dette, Bård?

– Kanskje at han har for stor nese? Og det er nok helt riktig. Hadde det vært meg tror jeg at jeg ville syntes at det er morsomt og spennende. Det er mulig han reagerer, men nå er faktisk Northug en superhelt. Én som får mye skryt. Og da må han tåle å bli harselert med. Han harselerer jo ofte med folk selv, så dette tror jeg han tåler.

«Ylvis»-stjernen forsikrer at parodien ikke er laget med mål om å latterliggjøre Petter Northug.

– Nei, Northug gjorde det han gjorde, og han har en stor rolle i offentligheten. Dette er ikke noe forsøk på latterliggjøring, han gjorde bare noe som ikke var så smart. Men det blir fort tilgitt og «glemt» når han går fort på ski - noe vi belyser i det fjerde programmet.

«Ylvis»-gutta har nemlig laget to Northug-episoder, og den andre handler om Petters vei tilbake og hvordan han kom seg ut av det tragiske.

– Det blir en «happy ending» på det hele, røper Bård.

– Hadde takket nei til Northug

Etter hva VG kjenner til har det fra Discovery- og TVNorge-hold vært viktig å gjøre seg ferdig med OL før Ylvis går på lufta med Northug-parodiene - i frykt for å ta fokuset bort fra OL, både for kanalen og utøverne i langrennstroppen.

Og ifølge Bård Ylvisåker prøver brødrene så godt de kan å ha en bevisst avstand til dem de portretterer. Det er, mener han, også grunnen til at de ikke har tatt kontakt med Northug underveis i prosessen.

– Vi vil at fortellingene skal være så objektive som mulig. Hvis Northug hadde ringt og sagt at han ville medvirke, hadde vi takket nei.

Northugs manager Are Sørum Langås sier til VG at Northug ikke er tilgjengelig for kommentar. Selv synes han det er vanskelig å gi noen kommentar før de har sett programmet.

– «Ylvis» er jo kjent for å lage humor på høyeste nivå. Og det er viktig at det gjøres riktig hvis man lager humor ut av dette, mener Langås.

– Føler ikke jeg svikter ham

Den parodierte skistjernens kamerat, Audun Sørseth, er usikker på hvordan Petter vil reagere når han ser at det er laget humor ut av hans mørkeste øyeblikk i offentligheten.

– Jeg tror han synes det er litt trist, det gjorde jo stor skade for Petter. Men jeg føler ikke at jeg svikter ham, han har kommet seg bra etterpå. Hvis han hadde endt opp som «uteligger» og følt seg tråkket på - da ville jeg aldri ha gjort det, sier han til VG.

Ifølge Sørseth har de to vært gode kompiser siden 2014. Men han har ikke informert Petter om hva som venter.

– Nei, det har jeg ikke. Jeg tenkte å si det, men valgte å la være. Jeg skal heller gi ham en overraskelse, forteller han.

«Ylvis»-brødrenes historie om Petter Northug og fyllekjøringen sendes på TVNorge først neste mandag, om en uke. Først skal de nemlig portrettere Justin Bieber, som i 2015 stormet av scenen under en konsert i Norge fordi noen hadde sølt vann på scenen.